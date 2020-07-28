Суворовец заявил на приятеля из-за кражи алкоголя

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Подозреваемый во всем сознался.

В Суворовском районе полицейские выясняют обстоятельства кражи алкоголя в одном из поселков. Отрабатывая заявление потерпевшего стражи порядка смогли установить вероятную картину преступления.

По предварительной информации, злоумышленнику стало известно, что его знакомый хранит дома спиртное и он решил его похитить. В жилище воришка проник через открытое окно.

«Сотрудники отдела МВД выяснили, что к хищению чужого имущества причастен 54-летний неработающий ранее судимый за различные преступления мужчина. Он признался в содеянном. Проводится работа по выяснению всех деталей случившегося», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Количество украденного не уточняется.