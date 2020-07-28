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Суворовец заявил на приятеля из-за кражи алкоголя
Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay

Суворовец заявил на приятеля из-за кражи алкоголя

Подозреваемый во всем сознался.

В Суворовском районе полицейские выясняют обстоятельства кражи алкоголя в одном из поселков. Отрабатывая заявление потерпевшего стражи порядка смогли установить вероятную картину преступления.
 
По предварительной информации, злоумышленнику стало известно, что его знакомый хранит дома спиртное и он решил его похитить. В жилище воришка проник через открытое окно.
 
«Сотрудники отдела МВД выяснили, что к хищению чужого имущества причастен 54-летний неработающий ранее судимый за различные преступления мужчина. Он признался в содеянном. Проводится работа по выяснению всех деталей случившегося», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Количество украденного не уточняется.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:57 +2
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Место
Тульская областьСуворовский район

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