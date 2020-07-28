Гибель в новомосковской больнице: пациент упал с медицинской каталки

Заместитель прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение в отношении 22-летнего бывшего медбрата ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». Его обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 30 мая в больницу поступил 42-летний пациент с жалобами на боли в сердце. Из-за неосторожности обвиняемого в тот же день мужчина упал с медицинской каталки и ударился головой об пол. Пострадавший скончался 1 июня.

– Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.