новости
новости
Регистрация
Гибель в новомосковской больнице: пациент упал с медицинской каталки

Гибель в новомосковской больнице: пациент упал с медицинской каталки

Обвинение предъявлено медбрату учреждения. Мужчину уже уволили.

Заместитель прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение в отношении 22-летнего бывшего медбрата ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». Его обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
 
По версии следствия, 30 мая в больницу поступил 42-летний пациент с жалобами на боли в сердце. Из-за неосторожности обвиняемого в тот же день мужчина упал с медицинской каталки и ударился головой об пол. Пострадавший скончался 1 июня.
 
– Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в Новомосковский городской суд для рассмотрения по существу, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:31 +4
Другие статьи по темам
Событие
смерть пациентаНовомосковская больницапроисшестивия
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле начали ремонтировать дорогу на ул. Кауля
В Туле начали ремонтировать дорогу на ул. Кауля
ВОЗ: распространение коронавируса не связано со сменой сезонов
ВОЗ: распространение коронавируса не связано со сменой сезонов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.