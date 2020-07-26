Мошенник разменял у пенсионерки 10 тыс. рублей на «билеты банка приколов»

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в Одоевском районе мошенник пытался обмануть 71-летнюю женщину. По предварительным данным, мужчина обратился к ней с просьбой разменять крупные купюры. Пенсионерка согласилась.

Она отдала представителю цыганского этноса 10 тысяч рублей. Взамен тот вручил ей так называемые «билеты банка приколов», на что женщина сразу не обратила внимания. Чуть позже потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По описанным приметам полицейским удалось разыскать злоумышленника. При проверке подтвердилась его причастность к мошенничеству.

48-летний ранее судимый представитель цыганского этноса задержан.

В отделении полиции «Одоевское» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ.