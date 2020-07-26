Оскорбление полицейских в соцсети, ЖК «Современник» без электричества и «медсестра в бикини» сменила профессию: какие новости обсуждают туляки

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 319 УК РФ за комментарий в социальной сети. Скамья подсудимых грозит 32-летнему мужчине.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 12 мая. Находясь у себя дома в поселке Толстовские дачи, подозреваемый увидел в социальной сети видео о составлении сотрудниками полиции административного протокола и оставил под этой записью оскорбительный комментарий.

— Тем самым мужчина публично оскорбил представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, подорвав профессиональный авторитет, как представителей власти. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных или исправительных работ, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Вот что думают по этому поводу наши читатели:

- Да, хотел бы прокомментировать, но штраф не хочется платить, - serz77.

- С одной стороны, наверно только так и надо лечить публичное АУЕ головного мозга. С другой - оскорби он металлургов или учителей географии - и это было бы бесплатно. Как-то не очень справедливо,- Den.

- Как в том анекдоте: "Держи ещё 5 тысяч и слушай дальше!!!" , - Светлана Тульская.

- Я вот горжусь региональным комитетом, по статье сразу становиться ясно что они без дела не сидят и постоянно находятся на боевом дежурстве, никто там не занимается всякой ерундой и честно отрабатывают деньги которые им платит народ, - Praporrrrr.

- бедняжки, обиделись. как же они теперь дальше жить будут? зато чеченцам можно в глаза матом полицейских оскорблять без какой либо ответственности(недавно был такой случай, ищите на ютубе), - gribory))).

Ещё одним актуальным вопросом стали проблемы ЖК «Современник» с прокладкой коммуникаций электросети.

Прокладывать кабельную сеть собирались через территорию Рогожинского парка. Но выяснилось, что этого делать нельзя: парк относится к категории особо охраняемых природных территорий, в которых по закону никакие коммуникации для посторонних объектов строить нельзя.

Экоактивисты уже не первый год сражаются за сохранение парка и всеми силами стараются не допустить прокладки кабелей через парк.

Дольщики же, отдавшие свои кровные, по другую сторону баррикад: им нужны ключи и электричество в квартирах. Свои претензии они предъявляют застройщику.

Сейчас получить шанс на разрешение на прокладку кабеля можно только если государственная экологическая экспертиза даст положительное заключение. Для ее проведения необходимы публичные слушания.

Разрешение будет дано только при условии соблюдения всех требований природоохранного законодательства. Единственный вариант – разработать проект трассы, соответствующий требованиям законодательства РФ.

Но как скоро будет принято такое решение не знает никто, и значит первоначальный срок сдачи домов откладывается на неопределенный срок.

А вот что на этот счет думают наши пользователи:

- Началось... терпения дольщикам...

Почему-то, при любой стройке ищут поводы не разрешить сдачу готовых домов... P.S. советовал бы дольщикам не начинать никаких ремонтов, пока дома не будут сданы... до этого момента, это не Ваши квартиры, выдача ключей ни значит ничего... Лучше, если сроки сдачи перенесут, вместо неустойки за перенос(её никто не выплатит, т.к. у фирмы-строителя уставной капитал 10тыр как правило) предложить застройщику выполнить какие-нибудь отделочные работы в счет неустойки... моё личное мнение, сталкивался с подобным два раза уже,- Winston_Smith.

- Ну вы..... тогда тех кто дал разрешение на строительство!!!!!!!

Какого .... начинаются колеса уже по завершению проекта!!!!!!!!

Людям страдать теперь!!!!!

Кто-то годами ждет эти сраные коробки, за миллионы, снимают, продают старое, влезают в ипотеки!!!!! Платят за воздух деньги!!!!

Вообще в Туле жилье стоит космических денег!!!

Вы зарплаты то видели?

ценники от за 2-х комнатную от 3 500 000р это что норм?

А сети как всегда бабла хотят!!!!!, - Albdsq71as.

- Застройщик сам загнал себя в угол, а теперь винит активистов и просит помощи у администрации. Классика, - heatombig.

- Когда государство начнёт защищать права обманутых дольщиков? Времена года кинули, Ваш дом на маргелова кинули, Баташевский сад кинули и управы на них никакой. От всех инстанций одни отписки типа разберёмся. А люди несколько лет ждут квартиры, влезают в долги, - Podprizelom.

Еще одной заметной темой стала смена профессии знаменитой «медсестры в купальнике».

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала ведущей прогноза погоды на местном телевидении. Об этом сообщает ГТРК «Тула».

Девушка появилась в тульском региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24». Телевизионный проект ГТРК «Тула» с участием Жуковой проходит в рамках поддержки всех медицинских работников в период эпидемии коронавируса.

Как отнеслись к новому амплуа известной тульской медсестры читатели портала Myso, смотрите ниже:

- Почему Наденька ведёт прогноз погоды не в бикини? Её мировая популярность взлетела бы до небес ))), - auvasmolokoube}I{alo.

- Как-то ей годков 10-15 накинули стилисты - тёмная безликая одежда в сочетании с вечерним мейк-апом. Выглядит тут как среднестатистический преподаватель или бухгалтер. Блонд и молодёжная (хотя бы светлая) одежда ей идут больше. А вообще, ньюсмейкеры и креативщики могли бы повысить рейтинги, сохранив её амплуа девушки-прорыва. Неужели испугались оригинальности выпустить её в эфир в том же защитном костюмчике? Тут не только область посмотрела бы прогноз, но и мир тоже, думаю, узнал бы, сколько градусов у нас в Туле и где будет дождливо, - Charmante.

- Надоело уже про неё. Работает она в больнице... и пусть работает, в институт готовится, если хочет стать врачом. Или она вместо экзаменов предъявит фото в прозрачном костюме? - piyavkadobraya.

- Господи, сколько дерьмища то вылили! Неужели всех зависть замучила? Взрослые люди, а обсуждение как у подростков пубертатного возраста. Девушка- молодец, надо ловить любую возможность (легальную и приличную) заработать денег и дальше - к мечте- получить специальность врача. Если она об этом мечтает, наверное, будет хорошим врачом. Возможно, поможет кому нибудь из вас! - Tatrfpkzz.