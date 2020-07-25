новости
новости
Регистрация
В Богородицке у пенсионерки украли диван и мебельную стенку
Изображение Engin Akyurt с сайта Pixabay

В Богородицке у пенсионерки украли диван и мебельную стенку

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Недавно в богородицкую полицию обратилась 66-летняя жительница микрорайона Красницкий. Женщина заявила, что в ее доме выбили дверь, после чего украли диван и мебельную стенку. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.
 
«Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан нигде не работающий 36-летний житель деревни Красницы. Он был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенная мебель изъята и возвращена законной владелице.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
вчера, в 20:59 +4
Другие статьи по темам
Событие
кражакриминал
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

40 лет назад умер Владимир Высоцкий
40 лет назад умер Владимир Высоцкий
Алексей Дюмин поздравил следователей с профессиональным праздником
Алексей Дюмин поздравил следователей с профессиональным праздником
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.