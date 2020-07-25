В Богородицке у пенсионерки украли диван и мебельную стенку

Изображение Engin Akyurt с сайта Pixabay

Недавно в богородицкую полицию обратилась 66-летняя жительница микрорайона Красницкий. Женщина заявила, что в ее доме выбили дверь, после чего украли диван и мебельную стенку. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан нигде не работающий 36-летний житель деревни Красницы. Он был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенная мебель изъята и возвращена законной владелице.