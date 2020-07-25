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40 лет назад умер Владимир Высоцкий

40 лет назад умер Владимир Высоцкий

На тот момент ему было всего 42 года.

25 июля 1980 года скончался поэт, музыкант и актер Владимир Высоцкий. Это произошло в Москве, ему было всего 42 года. По официальной версии, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Неофициальная — последствия алкогольной зависимости и употребления наркотиков.
 
В тот момент в столице СССР шли Олимпийские игры. Поэтому советские СМИ фактически проигнорировали смерть Владимира Семеновича. О трагическом событии написали только две газеты (источник - gazeta.ru ): «Вечерняя Москва» и «Советская культура» (по другой версии — «Советская Россия»). 
Говорят, что главному редактору «Вечерней Москвы» некролог стоил должности.
Несмотря на это, новость очень быстро облетела всю страну. Возле Театра на Таганке дежурила толпа скорбящих. Проводить барда в последний путь пришли более 100 тысяч человек. Очевидцы рассказывали, что очередь ко входу в театр достигала девяти километров.
 
Тело не вскрывали по просьбе родителей Владимира Высоцкого. Поэтому точная причина его смерти так и не установлена. Похоронили Владимира Семеновича на Ваганьковском кладбище…
 

Материал Сергея Гусева «Владимир Высоцкий: «Париж — провинция хуже Тулы»»

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:14 +13
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