40 лет назад умер Владимир Высоцкий

На тот момент ему было всего 42 года.

25 июля 1980 года скончался поэт, музыкант и актер Владимир Высоцкий. Это произошло в Москве, ему было всего 42 года. По официальной версии, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Неофициальная — последствия алкогольной зависимости и употребления наркотиков.

В тот момент в столице СССР шли Олимпийские игры. Поэтому советские СМИ фактически проигнорировали смерть Владимира Семеновича. О трагическом событии написали только две газеты (источник - gazeta.ru ): «Вечерняя Москва» и «Советская культура» (по другой версии — «Советская Россия»).

Говорят, что главному редактору «Вечерней Москвы» некролог стоил должности.

Несмотря на это, новость очень быстро облетела всю страну. Возле Театра на Таганке дежурила толпа скорбящих. Проводить барда в последний путь пришли более 100 тысяч человек. Очевидцы рассказывали, что очередь ко входу в театр достигала девяти километров.

Тело не вскрывали по просьбе родителей Владимира Высоцкого. Поэтому точная причина его смерти так и не установлена. Похоронили Владимира Семеновича на Ваганьковском кладбище…