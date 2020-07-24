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Три тульских трамвайных маршрута временно изменят схемы движения
Фото из архива MySlo

Три тульских трамвайных маршрута временно изменят схемы движения

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.

С 26 июля по 6 августа на ул. Кауля в Туле будут проводиться ремонтные работы. Для обеспечения безопасности с 21.00 до 5.00 на участке от ул. Оборонной до ул. Перекопской будет ограничено движение трамваев. Три маршрута изменят схему движения.

№ 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»: Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького.

№ 13 «пос. Менделеевский – ст. Металлург»: Московский вокзал – ул. Коминтерна – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов.

№ 14 «пос. Менделеевский – Кондитерская фабрика»: ст. «Металлург» – ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Демидовская Плотина – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе.

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