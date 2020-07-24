Гурам Аджоев о восьмом месте «Арсенала»: «Это приятная стабильность, показывающая, что мы на правильном пути»

Фото из архива Myslo.

— Подводя итоги сезона, обязательно нужно учитывать то, в каких условиях он прошел. Все-таки все мы столкнулись с ситуацией, когда чемпионат был остановлен на три месяца, а потом игры шли одна за другой, через два дня на третий. Подобного опыта не было ни у кого, и хорошо уже то, что первенство было доиграно и был соблюден спортивный принцип. Это самое главное.

Что касается нашей команды, то мы третий год подряд оказываемся в первой восьмерке. После борьбы за выживание и сохранения места в РПЛ уже три сезона подряд тульский «Арсенал» решает задачи другого уровня и другого порядка. Это приятная стабильность, показывающая, что мы на правильном пути.

Для нас очень важно развиваться планомерно, постепенно, без резких движений вверх-вниз.

– Именно такую ситуацию мы и наблюдаем в Туле. Причем первая команда — это только вершина выстроенной вертикали. Создана Академия, построена тренировочная арена с искусственным газоном, крытый манеж, где сотни детей могут заниматься футболом круглый год, — цитирует Гурама Аджоева «Чемпионат».

Президент клуба также отметил участие губернатора Тульской области Алексея Дюмина в жизни команды.

– Отдельно нужно сказать о том, что в очередной раз в Туле по-новому раскрылись некоторые футболисты, и это уже становится своеобразной визитной карточкой «Арсенала». Кто-то выходит на новый уровень, как Даниил Лесовой, кто-то перезапускает карьеру, как Евгений Луценко, забивший 15 голов и проведший свой лучший сезон.

Аджоев рассказал, что команде предоставлено несколько дней отдыха, после чего она приступит к подготовке к следующему сезону.