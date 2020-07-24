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В Туле появилась услуга «Друг на час»

В Туле появилась услуга «Друг на час»

Кажется, это некий новый тренд. Тулякам предлагают излить душу, высказаться, посоветоваться, сходить в кино всего за 500 рублей.

В Туле появилась услуга «Друг на час». Соответствующие объявления размещены на одном из сайтов. Мы нашли несколько, публикуем самые интересные.

 

– Если вы хотите обсудить, получить консультацию по поводу отношений, других ситуаций, то я здесь, чтобы выслушать, дать совет. Я не психолог, но у меня большой опыт общения с разными людьми, я выслушивала их, давала советы, и это им помогало, они благодарили меня, — пишет тулячка Ника. — Бывают такие темы, которыми не хочется делиться ни с кем. Позвоните! Я не оказываю интим-услуги, только общение по телефону.

За свои советы она просит символические 500 рублей.

 

А это объявление от некоего Васи, который готов общаться только с дамами:

– Друг, жилетка, водитель, собеседник и все, что только пожелаете, в одном лице. Вам скучно и одиноко, у вас проблемы на работе, в семье, личной жизни, окружающие вас не понимают, не с кем поделиться? Выслушаю, помогу советом.

Услуги Васи тоже стоят 500 рублей, при этом он уточняет — «о цене всегда можно договориться, а при взаимной симпатии бесплатно».

 

Александр за 500 рублей готов составить компанию для похода по магазинам:

– Слушатель, собеседник, друг (Тула). Выслушаю вас, любую вашу историю, ситуацию, жизненную позицию и т. д. Попробуем вместе найти правильное решение, наиболее благоприятное для вас. Дальнейшая поддержка. Составлю компанию в шопинге по магазинам и в поездке.

 

Алексей готов стать для вас другом, который не предаст и не обманет (но только для женщин):

– Я всегда выслушаю, всегда найду время для вас, вы сможете рассказать мне все, что вас волнует, не боясь, что это узнает кто-то еще.
Полная свобода и открытость, обмен опытом, прогулки по городу. Поход в ресторан, кафе, кино для общения и психологической помощи. Образование психолога.

 

Друзья, что вы думаете по поводу этой услуги? Делитесь мнением в комментариях!

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