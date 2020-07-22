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Что тулякам нужно знать о налоге на профессиональный доход: разъясняет ФНС

Что тулякам нужно знать о налоге на профессиональный доход: разъясняет ФНС

Специальный налоговый режим действует в Тульской области с 1 июля.

Цель налога на профессиональный доход – снижение административной нагрузки для самозанятых граждан. Этот налоговый режим предполагает отсутствие необходимости регистрации в качестве ИП, предоставления отчетности и применения касс. Уплата налога и страховых взносов осуществляется единым платежом, сумма которого пропорциональна получаемым доходам.

Предусмотрены следующие ставки: 4% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и 6% в отношении доходов, полученных от юридических лиц и ИП. Самозанятые также имеют право на налоговый вычет в размере 10000 рублей, который можно использовать для уменьшения налога.

В этом режиме налогообложения взаимодействие между самозанятыми гражданами и налоговыми органами происходит с помощью мобильного приложения «Мой налог». Можно воспользоваться веб-кабинетом на официальном сайте ФНС России.

В приложении можно проводить постановку на учет в режиме онлайн, вести учет доходов, формировать чеки и справки, а также оплачивать налог. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с помощью паспорта и фотографии, которую можно сделать на камеру смартфона либо с помощью учетных записей «Личного кабинета налогоплательщика» или портала Госуслуг.

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