Глава Роспотребнадзора назвал возможные сроки, когда в Тульской области перестанут ежедневно регистрировать COVID-19

«Полагаю, что наша динамика позволяет нам надеяться, что это случится еще до конца лета», – заявил Александр Ломовцев.

На еженедельном оперативном совещании глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил главе региона Алексею Дюмину об эпидобстановке.

- Конечно, продолжается снижение числа экстренных госпитализаций с пневмонией. За прошедшую неделю их было на 23% меньше, и тенденция сохраняется уже пятую неделю. Это очень хороший показатель.

На низком уровне сохраняется заболеваемость острыми респираторными инфекциями, среди которых регистрируются легкие формы коронавируса. И на последней по времени недели в области заболеваемость этой группы на 42% ниже эпидпорога.

Темп прироста заболеваемости ковидом снижается. На двух предыдущих неделях он составлял 1,1; 0,9%. Коэффициент распространения инфекции снизился за прошедшую неделю и составляет 0,8.

Сохраняется высокий охват тестирования населения методом ПЦР. Сегодня уже обследовано больше 170 тыс. жителей области, проведено больше 200 тыс. этих исследований.

Ломовцев отметил, что на прошлой неделе впервые появились три муниципальных образования, где в течении двух недель не регистрировалось ни одного лабораторно подтвержденного случая ковида, и два новых МО, в которых инфекция не регистрировалась в течение недели.

- У нас наличие свободного коечного фонда — больше 100%.

Глава Роспотребнадзора поблагодарил Алексея Дюмина за «колоссальную работу по борьбе с инфекцией».

- Все мы ждем дней, когда ковид перестанет регистрироваться хотя бы в ежедневном режиме. Полагаю, что наша динамика позволяет нам надеяться, что это случится еще до конца лета.

Но пока опасность сохраняется, «привезти инфекцию в Тулу могут откуда угодно».

Александр Ломовцев отметил, что в сентябре начнут формироваться детские коллективы, школьные в том числе, появится сезонная инфекция.

- Будет ли присутствовать в ней ковид? Наверняка, да, в каком-то объеме.

Также главный санитарный врач региона рассказал, какие «уроки» области извлекла из ситуации. Речь идет о навыках ограничения контактов, ношении масок, мытье рук, системы выявления и изоляции больных, организации работы образовательных учреждений и др.

- Но снижать уровень готовности мы не должны, — заключил Ломовцев.