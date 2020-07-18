ДТП в этническом поселении: в Тульской области маленькую девочку задавил минивэн

18 июля в 12.30 в д. Клищино Заокского района Тульской области, 29-летний водитель минивэна «Тойота Альфард» сбил годовалую девочку. Трагедия произошла в той части деревни, которая несколько лет назад стала моноэтническим поселением.

Малышка гостила у бабушки. В ее доме сегодня проходило торжество. По предварительной информации, малышка на какое-то время осталась без присмотра взрослых и самостоятельно вышла на проезжую часть.

Водитель автомобиля пояснил, что подъехал к этому дому, чтобы забрать мужчину и, начав движение, ребенка не видел.

Девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия.