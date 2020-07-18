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ДТП в этническом поселении: в Тульской области маленькую девочку задавил минивэн

ДТП в этническом поселении: в Тульской области маленькую девочку задавил минивэн

Пока в доме взрослые что-то праздновали ребенок остался без присмотра и вышел на дорогу.

18 июля в 12.30 в д. Клищино Заокского района Тульской области, 29-летний водитель минивэна «Тойота Альфард» сбил годовалую девочку. Трагедия произошла в той части деревни, которая несколько лет назад стала моноэтническим поселением.

Малышка гостила у бабушки. В ее доме сегодня проходило торжество. По предварительной информации, малышка на какое-то время осталась без присмотра взрослых и самостоятельно вышла на проезжую часть.

Водитель автомобиля пояснил, что подъехал к этому дому, чтобы забрать мужчину и, начав движение, ребенка не видел.

Девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

 

Госавтоинспекция убедительно просит родителей и юных пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Уважаемые родители, во избежание подобных ситуаций, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, а выходя на улицу, обязательно крепко держите их за руку. Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Переходя дорогу будьте предельно осторожны и внимательны, рекомендуется использовать элементы одежды не ограничивающие обзор при движении, кроме того не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не слушайте музыку. При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. Стоит не забывать о «дорожных ловушках» — скрытых опасностях подстерегающих вас на пути. Особое внимание следует уделять местам ограниченной видимости (крутые повороты, спуски и подъемы дорог, заборы и кусты, арки и выезды из дворов), т. е. места, где неожиданно может появиться транспортное средство. Пустынные улицы и медленно едущие автомобили представляют не меньшую опасность. Будьте аккуратны и осторожны! Берегите себя и своих близких!

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:57 +2
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Место
Тульская область

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