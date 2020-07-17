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В Туле скончался вокалист группы «Небо молчит» Евгений Титчев

В Туле скончался вокалист группы «Небо молчит» Евгений Титчев

Об этом сообщили его друзья.

Как писал музыкант сам о себе: «Евгений Титчев, автор. Песни. Участник ныне обретающейся в неизвестных направлениях формации «Небо Молчит».

Евгений Титчев — талантливый музыкант, поэт и вокалист. Был автором песен и исполнителем в группах «Никотин» и «Небо молчит» в начале и середине нулевых.
 
Группа «Небо молчит» в 2004-2005 гг. становилась лучшей в Туле на конкурсе «Рок в нашем городе», который проводили «Слобода» и рок-клуб «Молот».
 

Myslo выражает соболезнования родным и близким Евгения.

 

Его стихи можно почитать здесь

Музыка — здесь

Я не прошу тебя воскреснуть.
Здесь, как и прежде, пляшут в слякоть.
Мне этой трещины не перетреснуть
И ямы этой не наплакать.

А всякой смерти кружевное обрамление,
Ее напыщенность и черная усталость
Лишь вызывают удивление,
Что я любил тебя сильнее, чем казалось.

Вот пыль столбом, вода кругами
И всё, что там еще бывает,
Когда уходим не своими мы ногами
Туда, куда никто не знает.

Пока, пока. Без лишних эпилогов,
Без пафоса и перебирания лет.
Кому уже, кому еще немного
Осталось, чтоб сказать тебе «привет».

 

 

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сегодня, в 15:11 0
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