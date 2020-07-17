В Туле скончался вокалист группы «Небо молчит» Евгений Титчев

Как писал музыкант сам о себе: «Евгений Титчев, автор. Песни. Участник ныне обретающейся в неизвестных направлениях формации «Небо Молчит».

Евгений Титчев — талантливый музыкант, поэт и вокалист. Был автором песен и исполнителем в группах «Никотин» и «Небо молчит» в начале и середине нулевых.

Группа «Небо молчит» в 2004-2005 гг. становилась лучшей в Туле на конкурсе «Рок в нашем городе», который проводили «Слобода» и рок-клуб «Молот».

Myslo выражает соболезнования родным и близким Евгения.

Его стихи можно почитать здесь

Музыка — здесь

Я не прошу тебя воскреснуть.

Здесь, как и прежде, пляшут в слякоть.

Мне этой трещины не перетреснуть

И ямы этой не наплакать.



А всякой смерти кружевное обрамление,

Ее напыщенность и черная усталость

Лишь вызывают удивление,

Что я любил тебя сильнее, чем казалось.



Вот пыль столбом, вода кругами

И всё, что там еще бывает,

Когда уходим не своими мы ногами

Туда, куда никто не знает.



Пока, пока. Без лишних эпилогов,

Без пафоса и перебирания лет.

Кому уже, кому еще немного

Осталось, чтоб сказать тебе «привет».