В Туле скончался вокалист группы «Небо молчит» Евгений Титчев
Об этом сообщили его друзья.
Как писал музыкант сам о себе: «Евгений Титчев, автор. Песни. Участник ныне обретающейся в неизвестных направлениях формации «Небо Молчит».
Myslo выражает соболезнования родным и близким Евгения.
Его стихи можно почитать здесь
Музыка — здесь
Я не прошу тебя воскреснуть.
Здесь, как и прежде, пляшут в слякоть.
Мне этой трещины не перетреснуть
И ямы этой не наплакать.
А всякой смерти кружевное обрамление,
Ее напыщенность и черная усталость
Лишь вызывают удивление,
Что я любил тебя сильнее, чем казалось.
Вот пыль столбом, вода кругами
И всё, что там еще бывает,
Когда уходим не своими мы ногами
Туда, куда никто не знает.
Пока, пока. Без лишних эпилогов,
Без пафоса и перебирания лет.
Кому уже, кому еще немного
Осталось, чтоб сказать тебе «привет».