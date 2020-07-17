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В Туле полицейские задержали наркодилера с марихуаной
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Туле полицейские задержали наркодилера с марихуаной

У 30-летнего местного жителя было изъято около 60 граммов наркотика.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как уточнили в пресс-службе областного управления ведомства, дилера задержали в микрорайоне «Северная Мыза». У 30-летнего мужчины в присутствии понятых было изъято около 60 граммов марихуаны.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 228 УК РФ. Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности задержанного.

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