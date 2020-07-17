Приставы продадут на аукционе ресторан, склад и долги туляков

Очередные торги состоятся 29 и 30 июля на электронной площадке «Сбербанк – АСТ».

УФССП России по Тульской области сообщает о проведении очередных торгов по реализации имущества должников. 29 июля с молотка уйдут жилые дома, земельные участки, квартиры, комната, ресторан и склад минеральных удобрений на общую сумму более 36 млн рублей.

Также аукцион пройдёт 30 июля. В числе лотов – автомобили, право требования на дебиторскую задолженность, металлический гараж, 1/3 доля в праве на жилое помещение и грузовик.

Торги пройдут на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ». Подать заявку и направить заверенные электронной цифровой подписью документы можно здесь не позднее 17.00 27 июля.