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Житель Ефремова украл семечки и орешки из припаркованной «Лады»

Житель Ефремова украл семечки и орешки из припаркованной «Лады»

Молодой человек открыл дверь легковушки похожим ключом.

В Ефремовском районе полицейские задержали любителя семечек и орешков, который ночью открыл припаркованную возле дома «Ладу» имевшимся у него похожим ключом и забрал из салона 11 пакетов с закусками.

Владелец легковушки обратился в полицию. С помощью служебно-розыскной собаки правоохранители выяснили, что воришка живёт в доме, рядом с которым была припаркована легковушка. 22-летний неработающий молодой человек был задержан и признался в содеянном.

 

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