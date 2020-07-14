В Туле на участке улицы Демонстрации на несколько дней запретят движение

17 июля с 8.00 до 22.00 19 июля в Туле по ул. Демонстрации на участке от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена будет запрещены остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, на это время автобусы № 12 и маршрутки № 55 будут курсировать по измененной схеме: