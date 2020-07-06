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В Ясногорске в ДТП пострадала пассажирка такси

В Ясногорске в ДТП пострадала пассажирка такси

Машина врезалась в столб.

Накануне вечером на ул. Победы в Ясногорске Тульской области произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris службы такси. Об этом Myslo сообщил очевидец происшествия.
 
«По предварительной информации, на перекрестке водитель Hyundai, мужчина 1987 года рождения, двигаясь по обочине, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. После этого Hyundai совершил наезд на опору ЛЭП», – подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.
 
В результате автоаварии пострадала 36-летняя пассажирка Hyundai. После оказания медицинской помощи женщину отпустили на амбулаторное лечение. 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:59 +5
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