В Ясногорске в ДТП пострадала пассажирка такси

Накануне вечером на ул. Победы в Ясногорске Тульской области произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris службы такси. Об этом Myslo сообщил очевидец происшествия.

«По предварительной информации, на перекрестке водитель Hyundai, мужчина 1987 года рождения, двигаясь по обочине, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. После этого Hyundai совершил наезд на опору ЛЭП», – подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.

В результате автоаварии пострадала 36-летняя пассажирка Hyundai. После оказания медицинской помощи женщину отпустили на амбулаторное лечение.