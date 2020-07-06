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Почти 3000 жителей Тульской области обследовали на антитела к коронавирусу
Фото из архива Myslo.

Почти 3000 жителей Тульской области обследовали на антитела к коронавирусу

Рассказываем о результатах.

Ранее на оперативном заседании в правительстве глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев заявил, что, по предварительной информации, значительная часть жителей нашего региона уже выработала иммунитет к коронавирусной инфекции.

Чтобы выяснить, сколько это – «значительная часть жителей», Myslo направил запрос в Роспотребнадзор со следующими вопросами:

  1. Значительная часть — это сколько человек или какой процент жителей?
  2. О чем говорят эти данные? Выработанный иммунитет означает, что человек переболел?
  3. Какой процент населения в Тульской области должен переболеть, чтобы пандемия остановилась?

Сразу оговоримся, в ответе очень мало конкретики. Но тем не менее публикуем его полностью:

– В области проведено выборочное исследование по изучению популяционного иммунитета к вирусу SARS Co V-2, обследовано 2894 человека, по предварительным данным, удельный вес положительных результатов составил более 14%.

В настоящее время оценка результатов иммуномониторинга проводится на базе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии имени Пастера, по окончании результаты исследования будут опубликованы.

После выводов станет ясно, насколько в реальности у жителей Тульской области сформировался коллективный иммунитет. 

 

Сюжет: Коронавирус
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