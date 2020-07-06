Почти 3000 жителей Тульской области обследовали на антитела к коронавирусу
Рассказываем о результатах.
Ранее на оперативном заседании в правительстве глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев заявил, что, по предварительной информации, значительная часть жителей нашего региона уже выработала иммунитет к коронавирусной инфекции.
Чтобы выяснить, сколько это – «значительная часть жителей», Myslo направил запрос в Роспотребнадзор со следующими вопросами:
- Значительная часть — это сколько человек или какой процент жителей?
- О чем говорят эти данные? Выработанный иммунитет означает, что человек переболел?
- Какой процент населения в Тульской области должен переболеть, чтобы пандемия остановилась?
Сразу оговоримся, в ответе очень мало конкретики. Но тем не менее публикуем его полностью:
– В области проведено выборочное исследование по изучению популяционного иммунитета к вирусу SARS Co V-2, обследовано 2894 человека, по предварительным данным, удельный вес положительных результатов составил более 14%.
В настоящее время оценка результатов иммуномониторинга проводится на базе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии имени Пастера, по окончании результаты исследования будут опубликованы.
После выводов станет ясно, насколько в реальности у жителей Тульской области сформировался коллективный иммунитет.