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Почему в Туле после ливней затапливает Красноармейский проспект?

Почему в Туле после ливней затапливает Красноармейский проспект?

И когда на этом участке перестанет образовываться «море» – рассказали в администрации города.

После сильных ливней в Туле уже по традиции уходит под воду перекресток Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена. Настоящее тульское «море»!

Проблема существует давно, и чиновники о ней, конечно, знают. Чтобы избежать снова подобного подтопления, сейчас рабочие прочищают ливневки.

Сегодня, 6 июля, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев рассказал журналистам, чем занимаются специалисты на этом перекрестке. Масштабные работы начались 10 дней назад и продлятся до конца июля.

Дмитрий Ярцев

– Четыре бригады МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы» прочищают коллектор диаметром трубы 700 мм от улицы Лейтейзена до улицы Фрунзе. Система коллекторов сильно загрязнена илом. В колодце рабочие буквально откалывают ил, потому что он находится в каменном состоянии, а машина эту «смесь» откачивает.

В первый же день работ на проблемном перекрестке рабочие вытащили из колодца два КамАЗа бутылок, банок, коробок и другого мусора.

Внутри коллектор выглядит страшновато. Под землей специалисты все время по колено в воде. Работа не из легких! После того как они поднимут ил, приступят к промывке системы.

Чтобы в будущем избавиться от «моря» на перекрестке, необходимо прочистить русло Воронки в районе ТЦ «Сарафан»: оно тоже заилилось.

Дмитрий Ярцев рассказал, что сейчас специалисты готовят проектную документацию. Необходимы масштабные работы, вплоть до обустройства подъездных дорог для техники.

– Проект пройдет экспертизу, после чего мы определим сроки реализации мероприятий. По мнению экспертов, стоимость проекта составит порядка 15-20 млн рублей. Сроки начала работ по расчистке зависят от того, когда будет готова документация.

На работы потребуется несколько месяцев. К слову, при минусовых температурах такие мероприятия проводить невозможно.

Вообще в Туле около 10-15 проблемных участков, которые регулярно подтапливает. В конце недели бригада рабочих займется улицей Воздухофлотской в Привокзальном округе. Там прочистят овраг, который принимает воду.

Сейчас же работы ведутся и на Алексинском шоссе у «Белых ворот». Этот участок тоже сильно затопило во время предыдущих ливней.

Дмитрий Ярцев отмечает: чтобы предотвратить подтопления, там проложили дополнительную трубу диаметром 400 мм, которая «позволяет осуществлять прием дождевых масс».

– Подготовлена проектно-сметная документация для прочистки ручья, который принимает и осуществляет ход воды в реку Упу. Данные работы – расчистка от поросли и от ила – будут стоить 900 тысяч рублей.

 

В июне рабочие также прочистили колодцы ливневой канализации по следующим адресам: ул. М. Горького; на перекрестке улиц Мосина и Лейтейзена; ул. Максимовского, 4; ул. Металлургов, 14; ул. Октябрьская на ост. «Ул. Луначарского». Прочищен водоотводный лоток канализации по ул. Тульского Рабочего полка в районе пересечения с ул. Белкина.

Галерея
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 1
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 2
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 3
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 4
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 5
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 6
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 7
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 8
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 9
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 10
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 11
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 12
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 13
Прочистка ливневок на Красноармейском проспекте, Фото: 14
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:40 −3
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