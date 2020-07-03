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Тульский музей оружия открывает свои двери для посетителей
Фотография из сообщества музея «ВКонтакте».

Тульский музей оружия открывает свои двери для посетителей

10 июля Тульский музей оружия возобновляет свою работу в двух зданиях

В настоящее время сотрудники проводят все требуемые Роспотребнадзором мероприятия, чтобы подготовить музей к открытию: очистка вентиляции, уборка и дезинфекция территории и помещений, установка бактерицидных рециркуляторов воздуха, система автоматического измерения температуры посетителей и санитайзеры для дезинфекции рук.
 
Правила посещения музея:
 
  • приобретение входных билетов осуществляется бесконтактным способом на кассе или на сайте (через терминалы продажи билетов, банковской картой или смартфоном);
  • при входе в здание музея производится обязательное для всех посетителей измерение температуры тела бесконтактным способом;
  • посещать музей необходимо в масках, с соблюдением дистанции 1,5 метра друг от друга;
  • пользоваться санитайзерами обязательно.
При отсутствии средств индивидуальной защиты их можно приобрести в кассах музея.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 21:08 0
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