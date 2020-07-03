Тульский музей оружия открывает свои двери для посетителей

Фотография из сообщества музея «ВКонтакте».

10 июля Тульский музей оружия возобновляет свою работу в двух зданиях

В настоящее время сотрудники проводят все требуемые Роспотребнадзором мероприятия, чтобы подготовить музей к открытию: очистка вентиляции, уборка и дезинфекция территории и помещений, установка бактерицидных рециркуляторов воздуха, система автоматического измерения температуры посетителей и санитайзеры для дезинфекции рук.

Правила посещения музея:

приобретение входных билетов осуществляется бесконтактным способом на кассе или на сайте (через терминалы продажи билетов, банковской картой или смартфоном);

при входе в здание музея производится обязательное для всех посетителей измерение температуры тела бесконтактным способом;

посещать музей необходимо в масках, с соблюдением дистанции 1,5 метра друг от друга;

пользоваться санитайзерами обязательно.

При отсутствии средств индивидуальной защиты их можно приобрести в кассах музея.