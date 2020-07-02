В Новомосковске пьяный, уходя от погони, устроил ДТП c несколькими авто

Фото: vk.com/chpnmsk.

Вечером 1 июля на ул. Генерала Белова в Новомосковске произошло массовое ДТП. Виновника автоаварии на Volkswagen задерживали сотрудники вневедомственной охраны.

«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на легковой автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными другими автомобилями», — сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Сотрудники блокировали машину и задержали водителя, от которого исходил сильный запах алкоголя.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что за рулем Volkswagen находился 26-летний мужчина. Предполагается, что он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего произвел столкновение с автомобилем Škoda, который от удара изменил траекторию и врезался в припаркованный Renault.

По словам очевидцев происшествия, ДТП произошло в тот момент, когда сотрудники Росгвардии преследовали Volkswagen. К счастью, обошлось без пострадавших. Виновник автоаварии отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, по информации Myslo, водителя проверяют на предмет неповиновения сотрудникам Росгвардии.