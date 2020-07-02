Кадр из видео.
Сотрудницу Тульского экзотариума в прямом эфире укусила змея: видео
Хорошо, что этот полоз не ядовит!
Накануне сотрудница Тульского экзотариума Дарья Змеева в прямом эфире «ВКонтакте» рассказывала слушателям о змеях. Передача вышла немного экстремальной: на девятой минуте вещания Дашу за руку укусил китайский тонкохвостый полоз! К счастью, он не ядовит.
Насколько этот укус оказался болезненным, Дарья ответила так:
– Как минимум это неприятно.
Тем не менее у девушки остались следы от змеиных зубов и из ранок пошла кровь.
Видео (момент начинается с 8 мин. 50 с):
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