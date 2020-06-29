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В Туле директор ООО решил узаконить перепланировку для заказчика за взятку в 160 тысяч

В Туле директор ООО решил узаконить перепланировку для заказчика за взятку в 160 тысяч

Сотрудники УФСБ задержали обе стороны «договора» и посредников.

Следственным отделом по Пролетарскому району города Тулы следственного управления СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Тульской области.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в покушении на дачу взятки в значительном размере должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, покушение на посредничество во взяточничестве группой лиц, покушение на получение должностным лицом взятки за незаконные действия.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области.

Как установлено в ходе следствия, в 2019 году в Туле директором ООО «Дарра» с одной из организаций заключен договор на выполнение комплекса работ по разработке и согласованию проектной документации по изменению площади нежилого помещения.

Не желая негативных последствий, которые наступили бы при нарушении сроков договора, и желая получить оплату по договору, директор ООО «Дарра» через двух посредников передал взятку сотруднику Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области. За 160 000 рублей сотрудник учреждения обещал незаконно подготовить правовую экспертизу, государственный кадастровый учет изменений площади нежилых помещений в отсутствие акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки.

Довести преступные действия до завершения все они не смогли, так как были задержаны оперативниками тульского УФСБ.

С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

 

 

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