В Тульской области явка на голосовании за четыре дня составила 45,83%

Фото из архива Myslo.

В понедельник, 29 июня, в пресс-центре правительства Тульской области состоялся брифинг, посвященный проведению общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ на территории региона.

Павел Веселов – По результатам первых 4-х дней общероссийского голосования в Тульской области проголосовали 533 174 избирателя. Явка по области на 20.00 28 июня составила 45,83%, — сказал журналистам председатель областной избирательной комиссии Павел Веселов.

Наибольшую активность проявляют жители Дубенского (61,87%), Плавского (60,17%), Суворовского (60,13%) районов. Наименее активно из районов области голосуют в Ефремовском районе (38,29%), Алексинского (42,68%), Новомосковского (45, 44%), г. Донской (45,74%).

Отдельно председатель облизбиркома рассказал о ходе голосования в Туле и Ленинском район. В Зареченском районе явка составила 42,09%, в Привокзальном районе — 38,9%, в Пролетарском районе — 38,76%, в Советском районе — 34,99%, в Центральном районе — 33,98%. В сельских территориях Большой Тулы — в Ленинском районе — проголосовало 41,98%.

Общее количество обращений граждан, изъявивших желание проголосовать вне помещения для голосования (на дому), составляет 180 756 человек.

Павел Веселов напомнил, что обращения для голосования на дому принимаются до 17.00 1 июля.

В брифинге в режиме видеоконференцсвязи приняли участие председатели ТИК Новомосковского района Виктор Егоров и ТИК Алексинского района Елена Журба, которые рассказали о ходе голосования в своих районах.

Председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина рассказала, что на участие в избирательном процессе в качестве наблюдателей было подано более 8000 заявлений.

Галина Фомина – Наблюдение осуществляют Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ. Мы организовали масштабное дистанционное обучение будущих наблюдателей. Нарушений избирательного законодательства и мер безопасности на избирательных участках региона не выявлено.

Галина Фомина напомнила, что 29 июня — последний день подачи документов для тех, кто хочет стать наблюдателем.