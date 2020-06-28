Туляк украл у краснодарца радиаторов почти на 200 тысяч рублей

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Сейчас злоумышленник задержан и уже признался в содеянном.

В полицию обратился житель города Краснодар. Он сообщил, что обнаружил у себя дома разбитые окна без решеток. Из помещений в 11-м Горельском проезде злоумышленник вынес радиаторы отопления и оконные решетки.

Общий ущерб составил 199 тысяч 600 рублей.

Сотрудниками полиции задержан 39-летний безработный. Также удалось установить причастность мужчины к аналогичной краже из нежилого помещения на улице Октябрьская.

Злоумышленник похитил радиаторы отопления, водонагревательный котел и сантехнические изделия. Подозреваемый сознался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу.