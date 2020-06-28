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Погода в Туле на 29 июня: без осадков и умеренное тепло

Погода в Туле на 29 июня: без осадков и умеренное тепло

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 29 июня, в Тульской области прогнозируют переменную облачность. Ночью кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – 1 мм за сутки), местами гроза.

Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +10…+15 ºС, днем +20…+25 ºС.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости – 7000 м, во время осадков – 5000 м.

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 07:00 +6
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