В Тульской области 78 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото из архива Myslo.

За всё время COVID-19 заболели 6852 жителя России.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

121 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9 200 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.