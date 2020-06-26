Тульская полиция задержала в Челябинске телефонного мошенника

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Сотрудники тульского уголовного розыска задержали в Челябинской области подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. По версии оперативников, 39-летний представитель цыганского этноса звонил на городские телефоны нашего региона и убеждал потерпевших, будто он их родственник.

Злоумышленник заявлял, что он попал в трудную жизненную ситуацию (например — в ДТП) и просил срочно перевести ему деньги.

«В настоящее время у сотрудников полиции имеются основания полагать, что задержанный совершил не менее шести мошенничеств в отношении туляков. Таким же образом он обманывал жителей и других регионов страны», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится работа по установлению обстоятельств противоправной деятельности задержанного.