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В Тульской области поставили 20 новых камер фотовидеофиксации нарушений

В Тульской области поставили 20 новых камер фотовидеофиксации нарушений

Рассказываем, на каких трассах они стоят.

Стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений начали работу на трассах М-2 «Крым», Р-132 «Золотое кольцо», Р-92 «Калуга — Перемышль-Белев-Орел».  

Дополнительные камеры устанавливаются в местах концентрации ДТП и на потенциально опасных участках. Места согласовали в ГИБДД. 

В этом году в Тульской области планируется установить еще 38 стационарных комплексов. Актуальная информация о местах установки комплексов размещена на карте. Жми на кнопку и увеличивай карту!

Новые комплексы установили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тульской области. Всего в рамках нацпроекта к концу 2024 года на дорогах региона будет размещено не менее 190 стационарных камер фотовидеофиксации. 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:08 +6
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