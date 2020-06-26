В Тульской области поставили 20 новых камер фотовидеофиксации нарушений

Стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений начали работу на трассах М-2 «Крым», Р-132 «Золотое кольцо», Р-92 «Калуга — Перемышль-Белев-Орел».

Дополнительные камеры устанавливаются в местах концентрации ДТП и на потенциально опасных участках. Места согласовали в ГИБДД.

В этом году в Тульской области планируется установить еще 38 стационарных комплексов. Актуальная информация о местах установки комплексов размещена на карте. Жми на кнопку и увеличивай карту!

Новые комплексы установили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тульской области. Всего в рамках нацпроекта к концу 2024 года на дорогах региона будет размещено не менее 190 стационарных камер фотовидеофиксации.