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На ул. Ложевой с тулячки «сняли порчу» за 600 рублей
Изображение Dimitris Vetsikas с сайта Pixabay.

На ул. Ложевой с тулячки «сняли порчу» за 600 рублей

По подозрению в преступлении задержали двух представительниц цыганского этноса.

Недавно в полицию за помощью обратилась пожилая тулячка. Женщина рассказала, что на ул. Ложевой две цыганки выманили у нее 600 рублей, обещая снять порчу. В работу включились сотрудники уголовного розыска и вскоре задержали двух подозреваемых представительниц цыганского этноса.
 
«57-летняя нигде не работающая ранее судимая жительница Московской области и ее 45-летняя подельница были доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Злоумышленницы сознались в совершенном преступлении, а похищенные ими деньги изъяты и будут возвращены потерпевшей.
 
Сейчас в полиции проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:46 +3
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