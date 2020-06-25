На ул. Ложевой с тулячки «сняли порчу» за 600 рублей

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По подозрению в преступлении задержали двух представительниц цыганского этноса.

Недавно в полицию за помощью обратилась пожилая тулячка. Женщина рассказала, что на ул. Ложевой две цыганки выманили у нее 600 рублей, обещая снять порчу. В работу включились сотрудники уголовного розыска и вскоре задержали двух подозреваемых представительниц цыганского этноса.

«57-летняя нигде не работающая ранее судимая жительница Московской области и ее 45-летняя подельница были доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Злоумышленницы сознались в совершенном преступлении, а похищенные ими деньги изъяты и будут возвращены потерпевшей.

Сейчас в полиции проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.