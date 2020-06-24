Ограничение движения и парковки из-за парада в Туле: изменилось время запрета

24 июня запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

а) с 00:00 до 13:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советская на участке от ул. Революции до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

б) с 06:00 до 24:00 по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, на парковочном пространстве, расположенном на территории, прилегающей к дому 73 корп.2 по ул. Советской, на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советская до ул. Менделеевская, на парковочном пространстве, расположенном вдоль дома 1 по ул. Менделеевской и дома 59 по ул. Советской, на парковочном пространстве, прилегающем к ресторану «Респект» в районе дома 5 по ул. Советской, на парковочном пространстве, расположенном на территории общественного пространства «Искра» в районе дома 11 по ул. Советской;

в) с 08:00 до 24:00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси», на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы;

г) с 18:00 до 24:00 по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста, включая парковочные пространства, прилегающие к торговым и промышленным предприятиям, сервисам оказания услуг, по Пролетарскому мосту, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского, по ул. Октябрьской на участке от Оружейного переулка до Зареченского моста, по Зареченскому мосту, по ул. Советская на участке от Зареченского моста до ул. Мосина, на парковочных пространствах, расположенных в районе ПАО «Тульский оружейный завод», ПО «Туламашзавод», МАУК «КСД» «Городской концертный зал».

2. Также 24 июня ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта:

с 06:00 до 08:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской пл., по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

3. С 08:00 до 13:00 ограничено движение всех видов транспортных средств на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской пл., по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

с 20:00 до 24:00 — на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургенеской на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Советской, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Галкина на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера, по ул. Демидовской на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского, в Оружейном переулке;

с 21:00 до 23:30 — на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы, по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста, по Пролетарскому мосту, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского, по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская плотина до Зареченского моста, по Зареченскому мосту, по ул. Советская на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

Автобусы

№

м-та Наименование маршрута Дата, время Схема движения 1 пос. Горельские Выселки Кладбище № 3 с 08:00 до 13:00 пос. Горельские Выселки — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр.- ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр. Ленина — далее по маршруту с 21:00 до 23:30 ул. Пржевальского — Новомосковское шоссе — ул. Рязанская — Городской переулок — ул. Станиславского — ул. Железняка — ул. Циолковского — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина 2 Московский вокзал — пос. Лихвинка с 08:00 до 13:00 ул. Путейская — 1-й Лихвинский проезд -ул. Колхозная с 21:00 до 23:30 3 Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище с 08:00 до 13:00 Восточный обвод — ул. Рязанская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр.- ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — Восточный обвод с 21:00 до 23:30 Заход в Гараж до 21:00 5 Областной роддом — мкр. Левобережный с 08:00 до 13:00 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — Восточный обвод — мкр. Левобережный с 21:00 до 23:30 мкр. Левобережный-Восточный обвод — ул. Рязанская — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Мосина 11 завод РТИ — пос. Октябрьский с 08:00 до 13:00 ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева с 21:00 до 23:30 РТИ — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — Московский в-л 11-А к/т «Спартак» — д. Некрасово с 08:00 до 13:00 ул. Луначарского — ул. Курковая — ул. М. Горького — Алексинское ш. — п. Плеханово — с. Хрущево — д. Некрасово с 21:00 до 23:30 12 Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская» с 08:00 до 13:00 ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Лейтейзена — Красноармейский пр. -ул. Советская -ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Степанова — ул. Каракозова -Веневское шоссе обратно: — Веневское шоссе — ул. Каракозова — ул. Степанова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Демонстрации — далее по маршруту с 21:00 до 23:30 Веневское шоссе — ул. Индустриальная — ул. Каракозова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская 13 Московский вокзал -Кладбище № 4

ПАО Тулачермет" с 21:00 до 23:30 ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского с 08:00 до 13:00 ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Станиславского — Городской пер — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского 13-А Московский вокзал — пос. Петелино с 21:00 до 23:30 ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино с 08:00 до 13:00 ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Станиславского — Городской пер — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — пос. Петелино 16 Областной роддом -Московский вокзал с 08:00 до 13:00 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова -ул. К. Маркса (ул. Ложевая — ул. Пролетарская) — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — пл. Московского вокзала с 21:00 до 23:30 Мясново (з-д Торгового оборудования) — Одоевское шоссе — ул. Путейская — пл. Московского вокзала 18 ул. Ген. Маргелова — Новомедвенский пр-д (Технопарк) с 08:00 до 13:00 ул. Ген. Маргелова — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе -Красноармейский пр. -ул. Советская -Демидовская плотина — ул. Пролетарская -ул. Ложевая -далее по маршруту с 21:00 до 23:30 Московский в-л — Красноармейский пр. — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова 21 ул. М. Гончары Щегловская засека с 08:00 до 13:00 ул. Пузакова — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека с 21:00 до 23:30 21-А д. Комарки — Площадка 08:00 до 13:00 ул. Комарская — 2-ой Комарский проезд — ул. Щегловская засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская с 21:00 до 23:30 23 Областной диспансер — пос. Горелки с 08:00 до 13:00 пр-д Марины Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе — ул. Карпова — Московское шоссе с 21:00 до 23:30 24 ул. М. Гончары —

ПАО «Тулачермет» (верхние проходные) с 08:00 до 13:00 ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская с 21:00 до 23:30 25 пос. Скуратово (пос. Угольный) — Тульский Областной Онкологический диспансер с 08:00 до 13:00 пос. Угольный (пос. Озерный) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Вильямса — проезд М. Расковой — ул. Ушинского с 21:00 до 23:30 пос. Угольный (пос. Озерный) - ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина 26 пос. Скуратово

(пос. Западный)

мкр. Петровский с 08:00 до 13:00 Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкрн. Петровский с 21:00 до 23:30 27 пос. Угольный — пос. Западный —

пос. Северный с 08:00 до 13:00 ул. Шоссейная (пос. Угольный) -ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов (пос. Южный) — ул. Октябрьская — ул. Старо — Овсянниково -ул. Жуковского (пос. Западный) — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Автомобилистов — ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) — ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд — ул. Центральная (пос. Северный) с 21:00 до 23:30 27-А пос. Северный — пос. Плеханово с 08:00 до 13:00 пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой- ул. Володарского — Варваровский проезд ул. Автомобилистов) — ул. Скуратовская — пр. Ленина- ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т -ул. Советская — далее по маршруту до пос. Плеханово (в обоих направлениях) с 21:00 до 23:30 пос. Северный (пос. Восточный) — пос. Трудовой — ул. Володарского — Варваровский проезд — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина 28 пос. Косая Гора ПАО Тулачермет" с 08:00 до 13:00 ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т- ул. Советская —Демидовская плотина — ул. К. Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина -ул. Металлургов — (Театральный переулок) ул. Д-ра Гумилевской с 21:00 до 23:30 ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Мосина 36 пос. Хомяково —

мкр. Петровский с 08:00 до 13:00 Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский с 21:00 до 23:30 2 ед. — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — Демидовская плотина — РИО 1 ед. — ул. Мосина — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский 36-А с. Архангельское мкр. Петровский с 08:00 до 13:00 Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский 38 пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) —

пос. Басово-Прудный с 08:00 до 13:00 завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная с 21:00 до 23:30 39А мкр. Северная Мыза — мкр. Новая Тула — ст. Южная с 08:00 до 13:00 ул. Лесная (Мыза) — а/д 70-К-041 Тула-Белев — а/д Р-132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» — ул. Нижняя Китаевка — Калужское шоссе — ул. Рязанская — пр. Ленина с 21:00 до 23:30 44 Площадка — пос. Рождественский с 08:00 до 13:00 ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — Московское шоссе с 21:00 до 23:30 52В ТЦ «Макси» — д. Нижние Присады с 08:00 до 13:00 ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Станиславского — Городской пер — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — (а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады с 21:00 до 23:30 ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — (а/д „Тула-Новомосковск“ -Прилепы- ул. Центральная) — ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады 71 п. Мясново (12 проезд) — п. Ударник с 08:00 до 13:00 ул. Чмутова — ул. Тихмянова -18-й проезд (Мясново) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе» — а/д «Р — 132 — пос. Ударник» — а/д «Р-132 с 21:00 до 23:30 72 мкр. Северная Мыза-Московский вокзал с 08:00 до 13:00 ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Лесная (мкр. Северная Мыза) с 21:00 до 23:30

2. Автомобильный транспорт, осуществляющий регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

№

м-та Наименование маршрута Дата, время Схема движения 4 пос. Михалково -ПАО „Тулачермет“ с 08:00 до 13:00 ул. Колхозная -1-ый Лихвинский пр. — Китаевский пр.-ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Д-ра. Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Новотульская с 21:00 до 23:30 ул. Новотульская- ул. Д-ра. Гумилевской (Театральный переулок) — ул. Металлургов- ул. Ложевая — ул. Пролетарская 9 ул. Железнодорожная -ул.Токарева — Платоновский лес с 08:00 до 13:00 ул. Железнодорожная-ул. Токарева — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе -ул. Первомайская -пр. Ленина — ул. Ген. Маргелова с 21:00 до 23:30 ул. Генерала Маргелова- пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Мосина 12/15 д. Морозовка — ст. „Металлург“ — База № 10 (Мясново) с 08:00 до 13:00 д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская -ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская-Красноармейский пр-т — ул. Путейская -Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова- ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова -Одоевское шоссе с 21:00 до 23:30 д. Морозовка — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская 30 пос. Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) — Московский вокзал с 08:00 до 13:00 пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Путейская с 21:00 до 23:30 пос. Озерный — ул. Станционная -пос. Западный — ул. Октябрьская — пос. Южный — ул. Автомобилистов — (ул. Володарского (пос. Трудовой — пос. Восточный) Варваровский пр.- ул. Центральная — ул. Еловая — ул. Прудная — Еловой проезд) — ул. Скуратовская — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская 32 ул. Ушинского — Гарнизонный проезд с 08:00 до 13:00 ул. Ушинского — проезд М. Расковой-ул. Вильямса — ул. Майская — (ул. Бондаренко) — Новомедвенский проезд — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Большая — Гарнизонный проезд с 21:00 до 23:30 33 д. Высокое -Щегловская засека — пос. Косая Гора -д. Судаково с 08:00 до 13:00 д. Высокое — Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — (ул. К. Маркса)-Демидовская плотина — Ул. Октябрьская — - ул. Советская- Красноармейский пр — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — пр-т Ленина — Щекинское шоссе — Орловское шоссе — ул. Демешковская — ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) — ул. Генерала Горшкова — ул. Школьная — ул. Дзержинского — д. Рвы с 21:00 до 23:30 д. Рвы- ул. Дзержинского — ул. Школьная- ул. Генерала Горшкова — ул. Максима Горького (пос. Косая Гора) — ул. Демешковская — Орловское шоссе- Щекинское шоссе — пр-т Ленина-ул. Советская — ул. Мосина 34 пос. Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика „Тульская“ с 08:00 до 13:00 ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе. — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. -ул. Советская — ул. Октябрьская -ул. Карпова — Веневское ш. с 21:00 до 23:30 ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Мосина 35 ст. Козлова Засека- пос. Михалково с 08:00 до 13:00 ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская -Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — 18-й проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — пос. Михалково с 21:00 до 23:30 ул. Л. Толстого — ул. Старо-Овсянниково — ул. Октябрьская — ул. Киреевская — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармеский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоосе — ул. Тихмянова — 18- проезд (ул. Полюсная) — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — Балтийский пер. — Школьный проезд — пос. Михалково 40К Завод РТИ — д. Бежка с 08:00 до 13:00 ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова- ул. Газовая — ул. П. Морозова — Епифанское шоссе -д. Бежка с 21:00 до 23:30 ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Мосина 42 пос. Плеханово — Московский вокзал — пос. Плеханово с 08:00 до 13:00 ул. Заводская — ул. Пионерская — Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская -Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького — Алексинское шоссе — ул. Пионерская — ул. Заводская с 21:00 до 23:30 Московский в-л — Красноармейский пр- т-ул. Советская — ул. Мосина 50 ул. Седова — ул. Новомосковская с 08:00 до 13:00 ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева, ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская с 21:00 до 23:30 ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская 51 пос. Горельские Выселки- мкр. Левобережный с 08:00 до 13:00 ул. Ключевая — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр.- ул. Фрунзе -ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Циолковского — ул. Железняка — ул. Станиславского — Городской пер. — ул. Рязанская — мкр. Левобережный с 21:00 до 23:30 мкр. Левобережный- ул. Рязанская — Городской пер. — ул. Станиславского — ул. Железняка- ул. Циолковского — пр-т Ленина -ул. Советская -ул. Мосина 54 пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи с 08:00 до 13:00 ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссейная — пр-т Ленина — ул. 9 Мая — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина- ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр-т Ленина — ул. Шоссейная — ул. Советская — ул. Трудовая с 21:00 до 23:30 55 пос. Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново) с 21:00 до 23:30 ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова с 08:00 до 13:00 ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул.9 Мая- ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова 58 Завод РТИ — пос. Октябрьский (18 проезд) с 21:00 до 23:30 ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-ый проезд — ул. Карпова с 21:00 до 23:30 ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Мосина 59 Алексинское шоссе — ул. Перекопская с 08:00 до 13:00 Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Тимирязева- ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская с 21:00 до 23:30 ул. Перекопская — ул. Некрасова — ул. Оборонная - ул. Советская — ул. Мосина 61 Областной роддом — пос. Мясново (з-д Торгового оборудования) с 08:00 до 13:00 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая (ул. К. Маркса) — ул. Пролетарская -ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр.- ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. М. Жукова с 21:00 до 23:30 2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская 62 пос. Прилепы — ул. Ген. Маргелова — Детская обл. больница с 08:00 до 13:00 пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино- ул. Шоссейная-ул. Шахтерская-ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская-пр. Ленина -ул. Ген. Маргелова- пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Фрунзе — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Октябрьская — Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса с 21:00 до 23:30 пос. Прилепы — д. Кишкино — пос. Фалдино — ул. Шоссейная — ул. Шахтерская — ул. Автомобилистов — ул. Скуратовская — пр-т Ленина — ул. Генерала Маргелова — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Мосина 64 ул. Железнодорожная ул. Токарева — Детская обл. больница с 08:00 до 13:00) ул. Железнодорожная — ул. Токарева — ул. Октябрьская — Демидовская плотина -ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло -ул. Кутузова- ул. Вильямса — ул. Майская — ул. Бондаренко — ул. Вильямса с 21:00 до 23:30 65 ул. М. Гончары — ст. „Металлург“ с 08:00 до 13:00 ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов с 21:00 до 23:30 66 д. Федоровка (пос. Хомяково) — ОАО"Балтика» -мкр. Петровский с 08:00 до 13:00 с. Архангельское — Хомяковское шоссе — Московское шоссе — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Одоевское шоссе — мкр. Петровский с 21:00 до 23:30 мкр. Петровский — Одоевское шоссе — ул. Путейская- Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Мосина 70 Тула (Московский в-л) — Ильинка- д. Крутое с 21:00 до 23:30 ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое с 08:00 до 13:00 ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Дм. Ульянова — ул. Болдина — ул. Станиславского — Городской пер. — ул. Рязанская — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое

Троллейбусы

№

м-та Наименование маршрута Дата, время Схема движения 1 М. Гончары — ст. Южная с 08:00 до 13:00 М. Гончары — Красноармейский пр-т. — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях) с 21:00 до 23:30 ст. Южная — пр. Ленина — Красноармейский пр-т — Московский в-л 2 ул. Курковая — ст. Южная с 08:00 до 13:00 ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ст. Южная (в обоих направлениях) с 21:00 до 23:30 ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. М. Гончары 4 ст. Южная — пос. Горелки с 08:00 до 13:00 пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — Красноармейский пр.-ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе с 21:00 до 23:30 ст. Южная — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Первомайская — пр. Ленина — Красноармейский пр-т — Московский в-л 5 Московский вокзал — ст. Южная с 08:00 до 13:00 ул. Путейская — Красноармейский проспект —

ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая — проспект Ленина с 21:00 до 23:30 6 Московский вокзал — пос. Горелки с 08:00 до 13:00 ул. Путейская — Красноармейский проспект — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе с 21:00 до 23:30 1 ед. — ул. Луначарского — ул. Октябрьская — Московское ш. 1 ед. — ст. Южная — пр. Ленина — Красноармейский пр-т — Московский в-л 7 ул. Курковая — Московский вокзал с 08:00 до 13:00 ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский проспект -ул. Путейская с 21:00 до 23:30 ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. М. Гончары 10 Московский в-л — Трамвайное депо — Областная больница с 08:00 до 13:00 ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Демидовская плотина — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса 11 Московский вокзал — пос. Скуратово (пос. Западный) с 08:00 до 13:00 ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Д. Ульянова — ул. Болдина — ул. 9 Мая -пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пос. Западный с 21:00 до 23:30 12 пос. Косая гора — Московский вокзал с 08:00 до 13:00 ул. М. Горького — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Д. Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Путейская с 21:00 до 23:30

Трамваи