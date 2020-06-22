В Туле пропал 67-летний мужчина

Михаил Михайлович Дервенёв ушёл из дома 19 июня и не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков оказать содействие в поисках 67-летнего жителя областного центра Михаила Михайловича Дервенёва, который пропал три дня назад.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Особые приметы: носит очки. Одежда: тёмная рубашка, синие джинсы, чёрные ботинки. Пенсионер нуждается в медицинской помощи!