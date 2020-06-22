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В Туле пропал 67-летний мужчина

В Туле пропал 67-летний мужчина

Михаил Михайлович Дервенёв ушёл из дома 19 июня и не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков оказать содействие в поисках 67-летнего жителя областного центра Михаила Михайловича Дервенёва, который пропал три дня назад.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Особые приметы: носит очки. Одежда: тёмная рубашка, синие джинсы, чёрные ботинки. Пенсионер нуждается в медицинской помощи!

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:13 0
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