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25 июня в Зареченском округе Тулы по ряду адресов отключат воду

25 июня в Зареченском округе Тулы по ряду адресов отключат воду

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

По информации предприятия, 25 июня 2020 года с 8.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в частном секторе по адресам:
 
  • ул. Ключевая, 3−59,
  • ул. Мелиховская, 4−26,
  • ул. Серпуховская, 1−37,
  • ул. Горельская, 2−10,
  • Горельские проезды,
  • ул. Светлая, 1−2,
  • Светлые проезды,
  • Грачевский переулок, 12
  • Горельский пр-д, 1−15,
  • 14-й Горельский пр-д, 1−19,
  • 17-й Горельский пр-д, 40−50,
  • 18-й Горельский пр-д, 40−61,
  • ул. Фруктовая,
  • 4-й Чистый пр-д,
  • ул. Малаховская,
  • ул. Тесницкая,
  • ул. Богучаровская,
  • 2-й Тесницкий пр-д,
  • 18-й Октябрьский пр-д,
  • 2-й Горельский пр-д,
  • ул. Богучаровская, 2а.
Воды не будет из-за ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Светлая, 2−4. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
 
Также 25 июня с 8.00 до окончания работ будет понижена подача холодной воды в Хомяково:
  • ул. Архангельская,
  • 1-й, 2-й Архангельский пр.,
  • ул. Альпийская,
  • ул. Веневская,
  • ул. Чукотская,
  • ул. Холостова,
  • ул. Крестьянская,
  • ул. Лесная,
  • ул. Луговая,
  • ул. Новая,
  • Хомяковский пр.,
  • ул. Солнечная,
  • ул. Зеленая,
  • ул. Хомяковская, 12, 12-а/1, 37 (детсад), 1 (школа), 3а, 12 ( котельная), 5 (медблок), 7, 6, 8, 14, 17а, 19 (больница), 8/1 (железнодорожная станция),
  • ул. Березовская, 2(Дом культуры),
  • ж. дома: ул. Хомяковская, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
 

 

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