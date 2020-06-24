25 июня в Зареченском округе Тулы по ряду адресов отключат воду
Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
По информации предприятия,
25 июня 2020 года с 8.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в частном секторе по адресам:
- ул. Ключевая, 3−59,
- ул. Мелиховская, 4−26,
- ул. Серпуховская, 1−37,
- ул. Горельская, 2−10,
- Горельские проезды,
- ул. Светлая, 1−2,
- Светлые проезды,
- Грачевский переулок, 12
- Горельский пр-д, 1−15,
- 14-й Горельский пр-д, 1−19,
- 17-й Горельский пр-д, 40−50,
- 18-й Горельский пр-д, 40−61,
- ул. Фруктовая,
- 4-й Чистый пр-д,
- ул. Малаховская,
- ул. Тесницкая,
- ул. Богучаровская,
- 2-й Тесницкий пр-д,
- 18-й Октябрьский пр-д,
- 2-й Горельский пр-д,
- ул. Богучаровская, 2а.
Воды не будет из-за ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Светлая, 2−4. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Также 25 июня с 8.00 до окончания работ будет понижена подача холодной воды в Хомяково:
- ул. Архангельская,
- 1-й, 2-й Архангельский пр.,
- ул. Альпийская,
- ул. Веневская,
- ул. Чукотская,
- ул. Холостова,
- ул. Крестьянская,
- ул. Лесная,
- ул. Луговая,
- ул. Новая,
- Хомяковский пр.,
- ул. Солнечная,
- ул. Зеленая,
- ул. Хомяковская, 12, 12-а/1, 37 (детсад), 1 (школа), 3а, 12 ( котельная), 5 (медблок), 7, 6, 8, 14, 17а, 19 (больница), 8/1 (железнодорожная станция),
- ул. Березовская, 2(Дом культуры),
- ж. дома: ул. Хомяковская, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,