25 июня в Зареченском округе Тулы по ряду адресов отключат воду

По информации предприятия, 25 июня 2020 года с 8.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в частном секторе по адресам:

ул. Ключевая, 3−59,

ул. Мелиховская, 4−26,

ул. Серпуховская, 1−37,

ул. Горельская, 2−10,

Горельские проезды,

ул. Светлая, 1−2,

Светлые проезды,

Грачевский переулок, 12

Горельский пр-д, 1−15,

14-й Горельский пр-д, 1−19,

17-й Горельский пр-д, 40−50,

18-й Горельский пр-д, 40−61,

ул. Фруктовая,

4-й Чистый пр-д,

ул. Малаховская,

ул. Тесницкая,

ул. Богучаровская,

2-й Тесницкий пр-д,

18-й Октябрьский пр-д,

2-й Горельский пр-д,

ул. Богучаровская, 2а.

Воды не будет из-за ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Светлая, 2−4. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Также 25 июня с 8.00 до окончания работ будет понижена подача холодной воды в Хомяково: