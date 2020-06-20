Из-за футбольного матча в Туле запрещена продажа алкоголя в радиусе 1 км от стадиона «Арсенал»

Ограничение введено в соответствии с региональным законом о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции в Тульской области.

20 июня в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч футбольных клубов «Арсенал» (Тула) – «Спартак» (Москва). Начало матча в 16.30.

В связи с этим администрация города Тулы известила предприятия торговли, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, о необходимости исполнения требований части 4 статьи 7-1 Закона Тульской области от 24.07.2006 №727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

В соответствии с данным законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Для удобства покупателей администрация города Тулы просит хозяйствующие субъекты заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал», информацию об ограничении продажи алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) во время проведения спортивного массового мероприятия 20 июня 2020 года с 13.30 до 21.30 часов.