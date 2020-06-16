Второй участник страшного ДТП на Косой Горе скончался в больнице

Врачи боролись за жизнь мужчины несколько часов, но травмы были слишком тяжёлыми.

Водитель Chevrolet Lacetti, попавший накануне в жёсткую аварию на Косой Горе, скончался в больнице. Как стало известно Myslo, мужчина получил тяжёлые травмы, медики боролись за его жизнь, но не смогли его спасти.

Напомним, авария произошла в понедельник, 15 июня, около 20.00. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд «Форда» на встречную полосу, по которой ехал «Шевроле». Водитель «Форда» умер в больнице примерно через два часа после ДТП.