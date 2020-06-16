В Тульской области коронавирус не позволил открыть фитнес-клубы
Вариант снятия ограничений по работе тренажёрных залов обсуждался в региональном правительстве, но в последний момент от него пришлось отказаться.
В чате тульских предпринимателей, созданном для оперативного информирования о ситуации с COVID-19, появился вопрос об открытии фитнес-клубов. Туляк по имени Сергей поинтересовался у представителей областного правительства, когда планируется возобновить работу тренажерных залов.
Как сообщил глава регионального комитета по предпринимательству Вячеслав Романов, такая возможность обсуждалась, но в последний момент от неё пришлось отказаться.
Вячеслав Романов
– В проект Указа губернатора были подготовлены предложения по открытию фитнес-центров по предварительной записи с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила это сделать с 16 июня. Пока разрешены только групповые занятия на свежем воздухе.