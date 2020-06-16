В Тульской области коронавирус не позволил открыть фитнес-клубы

Вариант снятия ограничений по работе тренажёрных залов обсуждался в региональном правительстве, но в последний момент от него пришлось отказаться.

В чате тульских предпринимателей, созданном для оперативного информирования о ситуации с COVID-19, появился вопрос об открытии фитнес-клубов. Туляк по имени Сергей поинтересовался у представителей областного правительства, когда планируется возобновить работу тренажерных залов.

Как сообщил глава регионального комитета по предпринимательству Вячеслав Романов, такая возможность обсуждалась, но в последний момент от неё пришлось отказаться.