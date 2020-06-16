новости
новости
Регистрация
В Тульской области коронавирус не позволил открыть фитнес-клубы

В Тульской области коронавирус не позволил открыть фитнес-клубы

Вариант снятия ограничений по работе тренажёрных залов обсуждался в региональном правительстве, но в последний момент от него пришлось отказаться.

В чате тульских предпринимателей, созданном для оперативного информирования о ситуации с COVID-19, появился вопрос об открытии фитнес-клубов. Туляк по имени Сергей поинтересовался у представителей областного правительства, когда планируется возобновить работу тренажерных залов.

Как сообщил глава регионального комитета по предпринимательству Вячеслав Романов, такая возможность обсуждалась, но в последний момент от неё пришлось отказаться.

Вячеслав Романов

– В проект Указа губернатора были подготовлены предложения по открытию фитнес-центров по предварительной записи с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. К сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила это сделать с 16 июня. Пока разрешены только групповые занятия на свежем воздухе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:13 −3
Другие статьи по темам
Событие
комитет по пр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Второй участник страшного ДТП на Косой Горе скончался в больнице
Второй участник страшного ДТП на Косой Горе скончался в больнице
15 классных мест для отдыха у воды в Тульской области
15 классных мест для отдыха у воды в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.