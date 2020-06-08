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Отец пострадавшей в массовом ДТП девочки: водитель автобуса даже не попытался помочь выбраться из машины
Фото УМВД и Сергея Старикова.

Отец пострадавшей в массовом ДТП девочки: водитель автобуса даже не попытался помочь выбраться из машины

Участник ДТП на ул. Октябрьской – об аварии с автобусом.

Рассказывает Андрей, водитель Nissan Cefiro:

Андрей

- Мы с семьей ехали в парк, остановились в пробке на светофоре. Дорога была свободная, слева полоса пустая, справа… Внезапно получили удар. Я и жена смогли выбраться из машины самостоятельно, дочку пришлось вытаскивать с заднего сиденья: двери зажало. Выбрались, все в крови… У дочки пострадали передние зубы. Сначала все было, вроде, ничего, но сейчас позвонили из больницы, сообщили, что супруга моя потеряла сознание…

По словам Андрея, водитель автобуса, молодой парень, вел себя спокойно, ничего не пояснял. Возмутило то, что он даже не попытался что-то сделать, чтобы помочь пострадавшим. «Выбираться из машины помогали пассажиры автобуса, но не водитель», — сказал участник ДТП.

К слову, через несколько минут после интервью самому водителю стало плохо, его забрали в больницу.

Напомним, 8 июня в Туле на ул. Октябрьской произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса, двигавшегося по маршруту 36-а, не справился с управлением и врезался в стоящие автомобили. По предварительным данным, поврежденными оказались четыре машины: «Волга», Nissan Cefiro, Opel Astra, Kia Sportage.

В аварии пострадали три человека, среди которых 11-летний ребенок.
Галерея
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 1
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 2
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 3
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 4
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 5
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 6
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 7
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 8
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 9
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 10
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 11
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 12
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 13
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 14
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 15
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 16
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 17
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 18
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 19
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 20
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 21
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 22
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:50 +7
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