Главный санитарный врач предложил закрыть веранды летних кафе в «Искре»

По словам Александра Ломовцева, в общественном пространстве никто не соблюдает «масочный» режим.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору, что в данный момент в Тульской области зафиксировано 4734 случая коронавируса. 1285 человек находятся на карантине как лица контактные. 93 тысячи жителей региона обследовали лабораторно. Область имеет запас тест-систем на 33 тысячи обследований.

- Мы больше недели соответствуем показателю первого этапа ослабления ограничений. Коэффициент прироста составляет единицу. Уровень лабораторных обследований у нас один из самых высоких в ЦФО. Есть достаточный запас свободных коек, — отметил Ломовцев.

По его словам, это не делает ситуацию легкой, «просто подчеркивает некую стабильность».

- Значительная часть заболевания сосредоточена в старшей возрастной группе — от 60 лет и выше, это около 40%. Они получают инфекцию от родных, внуков, после поездок в общественном транспорте. Это напряженный аспект эпидситуации, — рассказал главный санитарный врач.

Александр Ломовцев отметил, что Роспотребнадзор проверяет на соблюдение санитарных норм промышленные предприятия, стройки, общепит, ведет работу с полицией по общественному транспорту — «где тоже очень низкая дисциплина».

По требованию Роспотребнадзора были закрыты два канала на Youtube, один сайт и аккаунт ВКонтакте, где сомневались в существовании коронавируса, пропагандировали ходить без масок и т. д.

В воскресенье ведомство совместно с полицией провело рейд по летним верандам тульских кафе.

- В общественном пространстве «Искра» самый низкий уровень ответственности за происходящее. Реально в масках там находились два человека — сотрудник полиции и Роспотребнадзора. Я предлагаю возвратить запрет как минимум на два самых популярных общественных пространства.

Губернатор Алексей Дюмин возмутился, что Роспотребнадзор, видя халатное отношение туляков к санитарным мерам, не предпринял должных мер.

- Все наблюдают, но никто ничего не предпринимает! Непонятно.

Он отметил, что этот вопрос нужно было проработать с полицией.