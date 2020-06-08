новости
новости
Регистрация
Главный санитарный врач предложил закрыть веранды летних кафе в «Искре»

Главный санитарный врач предложил закрыть веранды летних кафе в «Искре»

По словам Александра Ломовцева, в общественном пространстве никто не соблюдает «масочный» режим.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору, что в данный момент в Тульской области зафиксировано 4734 случая коронавируса. 1285 человек находятся на карантине как лица контактные. 93 тысячи жителей региона обследовали лабораторно. Область имеет запас тест-систем на 33 тысячи обследований.

- Мы больше недели соответствуем показателю первого этапа ослабления ограничений. Коэффициент прироста составляет единицу. Уровень лабораторных обследований у нас один из самых высоких в ЦФО. Есть достаточный запас свободных коек, — отметил Ломовцев.

По его словам, это не делает ситуацию легкой, «просто подчеркивает некую стабильность».

- Значительная часть заболевания сосредоточена в старшей возрастной группе — от 60 лет и выше, это около 40%. Они получают инфекцию от родных, внуков, после поездок в общественном транспорте. Это напряженный аспект эпидситуации, — рассказал главный санитарный врач.

Александр Ломовцев отметил, что Роспотребнадзор проверяет на соблюдение санитарных норм промышленные предприятия, стройки, общепит, ведет работу с полицией по общественному транспорту — «где тоже очень низкая дисциплина».

По требованию Роспотребнадзора были закрыты два канала на Youtube, один сайт и аккаунт ВКонтакте, где сомневались в существовании коронавируса, пропагандировали ходить без масок и т. д.

В воскресенье ведомство совместно с полицией провело рейд по летним верандам тульских кафе.

- В общественном пространстве «Искра» самый низкий уровень ответственности за происходящее. Реально в масках там находились два человека — сотрудник полиции и Роспотребнадзора. Я предлагаю возвратить запрет как минимум на два самых популярных общественных пространства.

Губернатор Алексей Дюмин возмутился, что Роспотребнадзор, видя халатное отношение туляков к санитарным мерам, не предпринял должных мер.

- Все наблюдают, но никто ничего не предпринимает! Непонятно.

Он отметил, что этот вопрос нужно было проработать с полицией.

Сюжет: Коронавирус
Начальник областного УМВД о несоблюдении «масочного» режима: «Часть граждан себя считают бессмертными»
Жизнь Тулы и области
Начальник областного УМВД о несоблюдении «масочного» режима: «Часть граждан себя считают бессмертными»
сегодня, в 18:34, 85 2856 -16
Губернатор Алексей Дюмин: «В ближайшее время послаблений в Тульской области не будет»
Жизнь Тулы и области
Губернатор Алексей Дюмин: «В ближайшее время послаблений в Тульской области не будет»
сегодня, в 17:16, 76 12352 -19
В каких городах Тулы и области есть COVID-19: карта на 8 июня
Жизнь Тулы и области
В каких городах Тулы и области есть COVID-19: карта на 8 июня
сегодня, в 11:15, 6 7845 0
В Тульской области за сутки 114 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 114 новых случаев коронавируса
сегодня, в 10:32, 112 15204 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:47 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Искралетние верандымасочный режимсанитарные нормы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Отец пострадавшей в массовом ДТП девочки: водитель автобуса даже не попытался помочь выбраться из машины
Отец пострадавшей в массовом ДТП девочки: водитель автобуса даже не попытался помочь выбраться из машины
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.