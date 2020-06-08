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В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП: пострадали пятеро, в том числе ребенок
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области и Сергея Старикова.

В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП: пострадали пятеро, в том числе ребенок

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Днем 8 июня в Туле на ул. Октябрьской произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса, двигавшегося по маршруту 36-а, не справился с управлением и врезался в стоящие автомобили. По предварительным данным, поврежденными оказались четыре машины.

На данный момент известно, что в аварии пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, по имеющейся первоначальной информации, угроз жизни пострадавшим нет.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

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В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 1
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 2
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 3
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 4
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 5
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 6
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 7
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 8
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 9
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 10
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 11
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 12
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 13
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 14
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 15
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 16
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 17
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 18
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 19
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 20
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 21
В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП, Фото: 22
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:20 +5
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