В Туле на ул. Октябрьской водитель автобуса устроил массовое ДТП: пострадали пятеро, в том числе ребенок

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области и Сергея Старикова.

Днем 8 июня в Туле на ул. Октябрьской произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса, двигавшегося по маршруту 36-а, не справился с управлением и врезался в стоящие автомобили. По предварительным данным, поврежденными оказались четыре машины.

На данный момент известно, что в аварии пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, по имеющейся первоначальной информации, угроз жизни пострадавшим нет.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.