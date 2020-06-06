В Туле на улице Пушкинской нашли гранату Ф-1
Саперы ОМОН Росгвардии обследовали обнаруженный боеприпас. Угрозы для жителей нет.
Дежурному по Управлению Росгвардии по Тульской области поступила информация о том, что на улице Пушкинской города Тулы обнаружен предмет, похожий на гранату. Опасную находку обнаружили местные жители и сообщили правоохранителям.
На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН регионального управления Росгвардии. Саперы идентифицировали предмет как гранату Ф-1 без взрывчатого вещества и запал УЗРГМ-2.
Угрозы для жизни и здоровья граждан предметы не представляют, их передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место