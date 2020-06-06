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В Туле на улице Пушкинской нашли гранату Ф-1

В Туле на улице Пушкинской нашли гранату Ф-1

Саперы ОМОН Росгвардии обследовали обнаруженный боеприпас. Угрозы для жителей нет.

Дежурному по Управлению Росгвардии по Тульской области поступила информация о том, что на улице Пушкинской города Тулы обнаружен предмет, похожий на гранату. Опасную находку обнаружили местные жители и сообщили правоохранителям.

На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН регионального управления Росгвардии. Саперы идентифицировали предмет как гранату Ф-1 без взрывчатого вещества и запал УЗРГМ-2.

Угрозы для жизни и здоровья граждан предметы не представляют, их передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Галерея
Граната на ул. Пушкинской, Фото: 1
Граната на ул. Пушкинской, Фото: 2
Граната на ул. Пушкинской, Фото: 3
Граната на ул. Пушкинской, Фото: 4
Граната на ул. Пушкинской, Фото: 5
Граната на ул. Пушкинской, Фото: 6
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:45 +5
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