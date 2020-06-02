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Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 3 июня

Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 3 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 10.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Оборонная, 63, 96, 57, 100, 80, 98,
  • ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.),
  • ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 72, 58-68 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а,
  • ул. М. Смирнова, 41-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а, 93, 93-а,
  • пер. М. Смирнова, 1-21,
  • ул. Староникитская, 87,
  • ул. Станиславского, 10-а, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 20-а,
  • ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54, 54-а, 54-б,
  • ул. Революции, 37-а, 39,
  • ул. Макаренко, 9-в,
  • ул. 9 Мая, 24 к. 2, 16, 18, 18 к. 2, 22, 20 к. 2, 20, 14, 12, 16 к. 3,
  • ул. Болдина, 112, 112-б, 118, 114, 114-а,
  • ул. Оружейная, 30-а, 36, 28-а, 32,
  • ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 35-а, 33-49 (нечётн.),
  • ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а, 47, 47-а, 49,
  • ул. Марата, 116,
  • ул. Гармонная, 117-135 (нечётн.),
  • ул. Кирова, 71-91 (нечётн.),
  • ул. Замочная, 92-112 (чётн.),
  • пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
  • 12-й пр-д, 20-46,
  • ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • п. Бытовки: 1-й Бытовский пр-д, 5, 6, 7,
  • 2-й Бытовский пр-д, 3-41 (нечётн.), 10-а, 11, 17,
  • 3-й Бытовский пр-д, 8-16 (чётн.),
  • 4-й Бытовский пр-д, 5-33 (нечётн.), 8-20 (чётн.),
  • 5-й Бытовский пр-д, 12, 14, 16, 7, 11,
  • 6-й Бытовский пр-д, 1-10,
  • 7-й Бытовский пр-д, 17, 19, 33, 43, 53, 55, 21, 23, 27, 29, 31, 41, 51, 7, 9,
  • Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
  • ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а,
  • ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,
  • ул. Громова, 69, 40,
  • пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 9-а, 11-а, 3-11 (нечётн.),
  • пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а, 5-а, 7-а, 3-а, 3-б,
  • п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 8,
  •  ул. Фрунзе, 1, 4,
  • ул. Володарского, 5, 7, 9.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:56 +2
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