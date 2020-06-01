В тульских парках открылись спортплощадки, велопрокат, летние веранды и туалеты

С 1 июня в тульских парках возобновляются занятия по физической культуре и спорту на площадках на открытом воздухе: мини-футбольных полях, плоскостных спортивных сооружениях, скейтпарках, воркаут площадках.



Откроется конноспортивный центр в Центральном парке (по предварительной записи и с обязательными средствами индивидуальной защиты).



Открываются летние кафе с открытой верандой (при этом обязательно должно соблюдаться три важных условия: расстояние между столиками не менее 1,5 метров, одноразовое меню для посетителей и дезинфекция всех поверхностей после каждого клиента).

Все желающие смогут воспользоваться услугами велопроката при условии использования средств индивидуальной защиты.

Как сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки», после каждого клиента поверхность спортинвентаря будет дезинфицироваться.

Также функционируют помещения общественных туалетов и площадки для выгула и дрессировки собак.