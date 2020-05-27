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Ночью под Богородицком иномарка сбила женщину с подростком
Фото УГИБДД по Тульской области.

Ночью под Богородицком иномарка сбила женщину с подростком

Пострадавших госпитализировали.

26 мая в 22.30 на 33-м километре автодороги Быковка — Богородицк (Богородицкий район) 21-летняя девушка, управляя автомобилем Great Wall, сбила двух пешеходов. По предварительной информации, 53-летняя женщина и 13-летний подросток шли навстречу движущимся транспортным средствам по краю проезжей части вне населенного пункта без световозвращающих элементов на одежде.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пострадавших госпитализировали с различными травмами.
 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, ведь в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно.

Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы. Их отсутствие влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.

Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешего участника дорожного движения либо стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД по телефонам:
 
  • 32−45−00, 32−45−02 (по Туле),
  • 32−32−53 или 32−32−54 (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:18 0
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