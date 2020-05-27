В Туле появится улица Пряничная, Рогожинский парк получит имя, а общественный совет – новых членов

Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

Перед началом заседания мэр Тулы Ольга Слюсарева от имени депутатского корпуса поблагодарила сотрудников медицинских учреждений, которые работают в условиях сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.



Главный врач больницы скорой медпомощи им. Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская

и мэр Тулы Ольга Слюсарева.

Глава города обратилась к тульским медикам, а также поблагодарила педагогов тульских школ за высокий уровень организации и проведения дистанционного обучения:

Ольга Слюсарева – Именно медики — герои нашего времени, люди, которые с честью выполняют свой профессиональный долг. Вы рискуете собственной жизнью ради сохранения и спасения жизни других. Благодарим вас за самоотверженную работу, за доброту и милосердие. Преподавателям же пришлось осваивать новые методы и форматы работы, дистанционные образовательные технологии. Благодаря опыту и знаниям учителей онлайн-занятия позволили школьникам успешно завершить учебный год.

Далее заседание прошло в рабочем режиме. Так, депутаты в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства со II квартала 2020 года предложили установить пониженную налоговую ставку ЕНВД (единый налог на вмененный доход) в размере 7,5% величины вмененного дохода (в настоящее время размер ставки составляет 15%) для отраслей российской экономики, установленных Перечнем в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным распоряжением правительства Тульской области.

– Сегодня важно поддержать малый и средний бизнес, снизить налоговое бремя, – подчеркнула Ольга Слюсарева. – Депутаты гордумы понимают, что данное решение поможет предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям справиться с непростой экономической ситуацией, сохранить кадры и коллективы. Речь идет о бизнесе, который больше всего пострадал от ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Новыми льготами смогут воспользоваться предприятия розничной торговли, транспортные перевозчики, турагентства, кинотеатры, библиотеки, музеи, спортивные организации, гостиницы, учреждения дополнительного образования и многие другие.

Депутаты также рассмотрели вопрос о присвоении названия памятнику природы – «Городскому парку Рогожинский». Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы Татьяна Столярова:

Татьяна Столярова – На рассмотрение комиссии по историческому наследию и городской топонимии поступило ходатайство министерства природных ресурсов и экологии Тульской области о присвоении наименования элементу планировочной структуры в муниципальном образовании город Тула, расположенному в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — памятника природы «Городской парк Рогожинский». Зону отдыха предлагается назвать «Рогожинский парк культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка». Присвоение наименования данному элементу планировочной структуры необходимо для сохранения топонимики, приведения территорий парков к единому наименованию, а также учитывая мнение жителей пос. Рогожинский и ветеранов войны.

– Принятие решения позволит увековечить память о подвигах Тульского рабочего полка, — отметила Ольга Слюсарева. — Символично, что это происходит в год 75-летия Великой Победы, объявленный Годом памяти и славы.

Депутаты поддержали данную инициативу единогласно.

Депутатский корпус принял решение об установке памятного знака в честь 75-летия Победы, посвященного родственникам жителей деревни Юрьево — участникам Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Соответствующее ходатайство поступило от ТОС «Деревня Юрьево». Жители осуществят изготовление и установку памятного знака, проведут благоустройство прилегающей территории за счет собственных средств.

На заседании депутаты рассмотрели ходатайства НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева» об установке мемориальных досок выдающимся конструкторам-оружейникам Владимиру Медведеву и Николаю Чукову. В 2020 году предприятию исполняется 75 лет. Среди создателей и разработчиков реактивных систем залпового огня были Медведев и Чуков. Они прошли путь от рядовых инженеров до заместителей главного конструктора «Сплава», являются авторами большого количества научных работ и изобретений. В 1976 году за создание и организацию серийного производства РСЗО «Ураган» были удостоены Государственной премии СССР.

Депутаты единогласно поддержали предложенные проекты решений. Мемориальные доски будут установлены на здании по пр. Ленина, 19, где жили конструкторы.

Также депутаты проголосовали за переименование остановки общественного городского транспорта «Театр «Эрмитаж» в «НПО «Сплав». Сейчас театр «Эрмитаж» находится на проспекте Ленина, а на ул. Щегловская засека расположено именно предприятие «Сплав».

А еще в Привокзальном округе Тулы, в деревне Струково, появится улица Пряничная. Такое предложение выдвинули сами жители населенного пункта.



Один из важнейших рассмотренных на заседании вопросов – утверждение состава общественного совета. Срок полномочий ныне действующего совета истекает, были рассмотрены кандидатуры новых членов – по восемь представителей от общественной палаты Тульской области, Тульской городской Думы и администрации Тулы.

Депутаты поддержали данный проект. В новый состав общественного совета вошли представители общественной палаты Тульской области:

Евсеев Михаил Васильевич,

Золотарев Олег Александрович,

Иванова Валентина Николаевна,

Иванская Надежда Юрьевна,

Музланов Александр Александрович,

Замотин Артем Александрович,

Павлов Владимир Алексеевич,

Дронова Мария Игоревна,

представители Тульской городской Думы:

Авдюшина Татьяна Ивановна,

Данильченко Виктория Викторовна,

Евсиков Кирилл Сергеевич,

Ефанов Алексей Борисович,

Лыков Михаил Анатольевич,

Сафронов Андрей Викторович,

Хомяков Дмитрий Олегович,

Филиппов Владимир Николаевич,

представители администрации города Тулы:

Авдюшкина Ирина Николаевна,

Конов Илья Владимирович,

Козлова Оксана Владимировна,

Комиссарова Светлана Николаевна,

Павловский Андрей Георгиевич,

Половецкий Михаил Дмитриевич,

Чернецова Ольга Владимировна,

Юрушкин Сергей Витальевич.

– В состав общественного совета вошли уважаемые и неравнодушные люди с активной жизненной позицией, – прокомментировала мэр Тулы Ольга Слюсарева. – Многие уже зарекомендовали себя в составе первого совета. Перед общественниками стоят важные задачи, на них возложена большая ответственность. Сегодня ни один вопрос не решается без участия жителей. Работа совета способствует формированию и развитию гражданского самосознания, повышает уровень доверия туляков к деятельности органов местного самоуправления. Благодарю вас за инициативность, желаю удачи в работе!