Экскурсия в Европу, детские стихи и 5 способов преобразить квартиру: майская онлайн-программа «Октавы»
«Октава» представила онлайн-программу до середины мая.
8 мая сертифицированный гид и переводчик в Швеции Полина Савицкая познакомит онлайн-гостей с прекрасными видами Стокгольма.
9 мая, в день 75-летия Великой Победы, театральная компания «Барабан» представи слушателям пьесу «Война». 10 мая дизайнер Анастасия Конончук запустит онлайн-курс «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн», а 11 мая искусствовед Татьяна Быковская расскажет онлайн-гостям про зарождение и развитие романтизма и академизма в искусстве.
14 мая сооснователь московского магазина комиксов «Чук и Гик» и издательства Jellyfish Jam Василий Кистяковский прочитает онлайн-лекцию «Город как герой комикса». 15 мая венский искусствовед и лицензированный гид в Австрии Влада Никифорова проведет виртуальную экскурсию по Вене.
9 мая, в день 75-летия Великой Победы, театральная компания «Барабан» представи слушателям пьесу «Война». 10 мая дизайнер Анастасия Конончук запустит онлайн-курс «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн», а 11 мая искусствовед Татьяна Быковская расскажет онлайн-гостям про зарождение и развитие романтизма и академизма в искусстве.
14 мая сооснователь московского магазина комиксов «Чук и Гик» и издательства Jellyfish Jam Василий Кистяковский прочитает онлайн-лекцию «Город как герой комикса». 15 мая венский искусствовед и лицензированный гид в Австрии Влада Никифорова проведет виртуальную экскурсию по Вене.
Онлайн-экскурсия по Стокгольму
Когда: 8 мая, пятница, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
На «Октаве» запускается уникальный онлайн-курс «Нетипичный тур по городам Европы», на котором гиды в режиме реального времени проведут слушателей по улочкам легендарных европейских городов.
Первым откроет свои виртуальные границы Стокгольм. 8 мая сертифицированный гид и переводчик в Швеции Полина Савицкая познакомит онлайн-гостей с прекрасными видами столицы Швеции, в режиме реального времени проведет слушателей по улочкам этого города и откроет виртуальную границу, а также расскажет о его богатой истории, поведает о его культурным наследии, гастрономических особенностях, и откроет туристические секреты, которые станут полезными во время его посещения.
Читка пьесы «Война»
Когда: 9 мая, суббота, 17.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
9 мая, в день 75-летия Великой Победы, театральная компания «Барабан» совместно с Greenheadlights подготовит видео читку пьесы Юлии Поспеловой «Война», которая вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Маленькая Ремарка». «Война» не похожа на пьесу в привычном понимании. Это стихотворный текст, разделенный на пять коротких фрагментов. Четыре персонажа: Первый, Второй, Третий и Я. Текст написан метафорично и касается не какой-то конкретной войны, а скорее исследует собирательный образ войны. Необычным будет не только текст, но и формат читки — пьеса будет представлена с помощью визуализации звукового сета. Эта история про войну между людьми и про войну внутри себя.
Первый мастер-класс курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн»
Когда: 10 мая, воскресенье, 12.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Хорошо знакомая постоянным гостям кластера дизайнер Анастасия Конончук 10 мая запускает на «Октаве» онлайн-цикл «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». На занятиях курса онлайн-гости узнают, как превратить свое жилье в самое комфортное место в мире.
На первом уроке Анастасия расскажет про обустройство домашнего рабочего пространство: про стулья и столы, за которыми удобно работать, а также про важность подставки для ноутбука. Настя затронет и тему цветов, которые умеют поглощать негативное влияние компьютера и другой современной техники.
Второе занятие курса, которое пройдет 16 мая, будет посвящено обустройству кухни.
Онлайн-читка детских стихов про бабушек
Когда: 10 мая, воскресенье, 12.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Театральная компания «Барабан» продолжает на «Октаве» онлайн-читки увлекательных детских пьес и стихов! 10 мая актеры театра прочитают чудесные стихи про наших замечательных бабушек, которые написали Маша Рупасова и Анна Игнатова! Они предлагают онлайн-гостям не унывать на самоизоляции, а сделать ее поводом для театральных поисков и экспериментов. Кроме того, юные и зрелые слушатели смогут превратить свой дом в настоящее сценическое пространство: актеры покажут, как из подручных средств можно сделать настоящие пенные облака!
Онлайн-лекция «XIX век: романтизм и академизм»
Когда: 11 мая, понедельник, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
В понедельник, 11 мая, на «Октаве» продолжится онлайн-курс по истории изобразительного искусства и архитектуры под руководством искусствоведа и автора блога Artpology Татьяны Быковской. На новой лекции курса Татьяна поговорит с гостями о трех главных векторах истории живописи позапрошлого столетия — романтизме, реализме и академизме. Язык встречи — простой и доступный, а двухчасовой лекции хватит для того, чтобы полностью получить азы темы разговора!
Три разных подхода, подаривших миру сотню шедевров, абсолютно точно не оставят слушателей равнодушными и позволят ощутить особый художественный ритм эпохи.
Онлайн-лекция «Город как герой комикса»
Когда: 14 мая, четверг, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Архитектурные рисунки и комиксы передают информацию одинаковым образом: с помощью упрощенных, упорядоченных изображений, часто в сочетании с подписями и системой условных обозначений. Некоторые архитекторы, например, Бьярке Ингельс, используют эту особенность для презентации проектов. Художники, в свою очередь, нередко делают архитектуру отправной точкой для своих графических романов. 14 мая сооснователь московского магазина комиксов «Чук и Гик» и издательства Jellyfish Jam Василий Кистяковский прочитает онлайн-лекцию «Город как герой комикса». Василий со слушателями рассмотрит ряд примеров взаимодействия комиксов и принципов архитектуры.
«Нетипичный тур по городам Европы» — Вена
Когда: 15 мая, пятница, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
15 мая онлайн-гости кластера отправятся в онлайн-тур по великолепной и элегантной Вене!
Вена — прекрасная, изящная, музыкальная, элегантная, великолепная: столица Австрии. достойна. только самых хвалебных эпитетов. Вена — один из древнейших городов Европы, столица хороших манер, балов, дворцов и вальсов. Город с имперским размахом архитектуры и роскоши, Вена сохранила множество признаков своей принадлежности к высшему свету — резиденции монарших особ, замки, ухоженные парки, галереи, изысканные кофейни, шорох платьев красавиц на престижных приемах.
В роли онлайн-гида выступит Влада Никифорова — венский искусствовед и лицензированный гид в Австрии, закончила Венский государственный университет и Профессиональный институт BFI в Вене.
Онлайн-лекция «Картинки бренного мира: окно в (не)исчезнувшую Японию»
Когда: 17 мая, воскресенье, 19.00.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Многие хоть немного интересующиеся японской культурой слышали имена Хокусая или Утамаро, практически все видели японские цветные гравюры с изображением лиричных пейзажей, чарующих красавиц, свирепых самураев или спектаклей театра Кабуки. Ими можно просто любоваться и воспринимать как приятные глазу сценки непонятного содержания. А можно через них попытаться взглянуть на людей старой Японии — и увидеть, как они жили, любили и ненавидели. Во что верили и как общались друг с другом. И тогда за внешней экзотикой может неожиданно раскрыться много такого, что не чуждо и нам, и что актуально всегда.
17 мая на онлайн-лекции «Картинки бренного мира: окно в (не)исчезнувшую Японию» о художественной ценности и историко-культурном смысле гравюры укие-э расскажет советский и российский японист, искусствовед и культуролог Евгений Штейнер.