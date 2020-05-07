Экскурсия в Европу, детские стихи и 5 способов преобразить квартиру: майская онлайн-программа «Октавы»

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

9 мая, в день 75-летия Великой Победы, театральная компания «Барабан» совместно с Greenheadlights подготовит видео читку пьесы Юлии Поспеловой «Война», которая вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Маленькая Ремарка». «Война» не похожа на пьесу в привычном понимании. Это стихотворный текст, разделенный на пять коротких фрагментов. Четыре персонажа: Первый, Второй, Третий и Я. Текст написан метафорично и касается не какой-то конкретной войны, а скорее исследует собирательный образ войны. Необычным будет не только текст, но и формат читки — пьеса будет представлена с помощью визуализации звукового сета. Эта история про войну между людьми и про войну внутри себя.

Первый мастер-класс курса «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн»

Когда: 10 мая, воскресенье, 12.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Хорошо знакомая постоянным гостям кластера дизайнер Анастасия Конончук 10 мая запускает на «Октаве» онлайн-цикл «5 способов преобразить квартиру: руководство онлайн». На занятиях курса онлайн-гости узнают, как превратить свое жилье в самое комфортное место в мире.

На первом уроке Анастасия расскажет про обустройство домашнего рабочего пространство: про стулья и столы, за которыми удобно работать, а также про важность подставки для ноутбука. Настя затронет и тему цветов, которые умеют поглощать негативное влияние компьютера и другой современной техники.

Второе занятие курса, которое пройдет 16 мая, будет посвящено обустройству кухни.

Онлайн-читка детских стихов про бабушек Когда: 10 мая, воскресенье, 12.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке. Театральная компания «Барабан» продолжает на «Октаве» онлайн-читки увлекательных детских пьес и стихов! 10 мая актеры театра прочитают чудесные стихи про наших замечательных бабушек, которые написали Маша Рупасова и Анна Игнатова! Они предлагают онлайн-гостям не унывать на самоизоляции, а сделать ее поводом для театральных поисков и экспериментов. Кроме того, юные и зрелые слушатели смогут превратить свой дом в настоящее сценическое пространство: актеры покажут, как из подручных средств можно сделать настоящие пенные облака! Онлайн-лекция «XIX век: романтизм и академизм» Когда: 11 мая, понедельник, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке. В понедельник, 11 мая, на «Октаве» продолжится онлайн-курс по истории изобразительного искусства и архитектуры под руководством искусствоведа и автора блога Artpology Татьяны Быковской. На новой лекции курса Татьяна поговорит с гостями о трех главных векторах истории живописи позапрошлого столетия — романтизме, реализме и академизме. Язык встречи — простой и доступный, а двухчасовой лекции хватит для того, чтобы полностью получить азы темы разговора! Три разных подхода, подаривших миру сотню шедевров, абсолютно точно не оставят слушателей равнодушными и позволят ощутить особый художественный ритм эпохи. Онлайн-лекция «Город как герой комикса» Когда: 14 мая, четверг, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по 14 мая, четверг, 19.00.пройти регистрацию по ссылке