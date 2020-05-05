В тульских магазинах обвалился «курс имбиря»

Фото из архива Myslo и из паблика vk.com/overhear.tula

Цены на витаминный продукт упали в несколько раз.

В тульских супермаркетах снизились цены на имбирь – корнеплод, который ещё месяц назад стоил от 500 до 2000 рублей за килограмм, теперь можно купить в несколько раз дешевле.

Напомним, в начале апреля корреспонденты Myslo посетили несколько крупных сетевых магазинов и проверили, сколько стоят самые популярные противовирусные продукты – лимоны, чеснок и имбирь.

На волне распространения коронавируса цены на них взлетели по всей России – эта ситуация привлекла внимание генеральной прокуратуры и ФАС. После проверок контролирующих органов продавцы снизили цены в несколько раз.