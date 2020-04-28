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Директора Росгосцирка оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Туле
Фото из архива публикаций Myslo.

Директора Росгосцирка оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Туле

Владимир Шемякин вернулся из Латвии и был обязан 14 дней находиться по адресу регистрации.

В Советском округе Тулы мировой судья рассмотрел дело об административном нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному требованию должностного лица органа, органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). По данным Myslo, нарушитель — директор Росгосцирка Владимир Шемякин.
 
«Судом установлено, что 15 марта 2020 года Шемякин В. Л. прибыл из Латвийской Республики. В нарушение п. 2.3 Постановления от 18.03.2020 №7 Главного государственного врача РФ „Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019“, предписывающего обязанность нахождения в изоляции в домашних условиях сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ, Шемякин В. Л. не находился по адресу регистрации», — сообщило Управление Судебного департамента в Тульской области.
 
Суд пришел к выводу, что своими действиями Шемякин совершил административное правонарушение. Постановлением мирового судьи от 27 апреля 2020 года он подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 500 рублей.
 
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:47 +1
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