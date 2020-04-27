В Туле клиент каршеринга забрал себе магнитолу из арендованного авто

Фото из архива Myslo.

Украденную технику он собирался установить в своей машине. Теперь на 24-летнего молодого человека заведено уголовное дело.

В Туле в полицию обратился работник каршеринговой организации с заявлением о краже. По его словам, кто-то украл магнитолу из автомобиля «Фольксваген Поло». Нанесенный ущерб составил почти 110 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого в преступлении. Им оказался 24-летний молодой человек, который брал автомобиль напрокат. Выяснилось, что у него точно такая же марка авто, как и арендованная.

– Он обратил внимание на дорогостоящую магнитолу, после чего у подозреваемого внезапно возник умысел на кражу. Он забрал имущество из автомобиля проката, чтобы установить в личный автомобиль. Похищенное обнаружено и изъято, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В отделе полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).