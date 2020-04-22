В Туле убийца закопал тело жертвы рядом со своим домом

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Тело обнаружили лишь спустя несколько месяцев.

Следственный комитет расследует уголовное дело по убийству в селе Хрущево Ленинского района Тульской области. В преступлении подозревается местный 54-летний житель.

Предполагается, что в декабре прошлого года в селе поссорились двое знакомых друг с другом мужчин. Подозреваемый ударил потерпевшего ножом и после того, как жертва скончалась, закопал тело на своем приусадебном участке.

Преступник был задержан сотрудниками следственного управления при участии УМВД России по Тульской области.

«После получения сообщения на место происшествия незамедлительно выехали первый заместитель руководителя следственного управления В. В. Усов , руководитель отдела криминалистики следственного управления М. П. Шаль , руководитель и следователи следственного отдела по Зареченскому району города Тулы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели произошедшего. Также проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.